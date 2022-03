Russische Superyachten : Luxusprobleme

Wer in diesen Tagen dem Hacker-Kollektiv Anonymous auf den sozialen Kanälen folgt, der musste kürzlich trotz der Flut an Schreckensnachrichten aus der Ukraine wohl doch einmal kurz schmunzeln. Dort war der Screenshot einer Statusmeldung der Website marinetraffic.com zu sehen, die Schiffsbewegungen weltweit dokumentiert. Die Yacht „Graceful“ jedenfalls schien Ende Februar keinen guten Tag zu haben. Sie war laut marinetraffic.com vor der Schlangeninsel an der ukrainischen Südküste auf Grund gelaufen – also genau dort, wo ukrainische Grenzschützer ein russisches Invasoren-Kriegsschiff mit „F . . . dich“ begrüßt hatten. „Graceful“ zeigte bei der Havarie übrigens das recht ungewöhnliche Signal FCKPTN.

Das war selbstverständlich ein Hack, denn „Graceful“ war nach unvollendeten Reparaturarbeiten am 7. Februar recht spontan von den Hamburger Blohm+Voss-Docks in die russische Enklave Kaliningrad aufgebrochen, rund zwei Wochen bevor die Invasion in die Ukraine überhaupt begann. Die Yacht musste augenscheinlich vor dem Zugriff westlicher Behörden gesichert werden, was bei ihrem mutmaßlichen Eigner kein Zufall ist. „Graceful“ wird direkt Wladimir Putin zugerechnet, gilt mit ihren knapp 82 Meter Länge allerdings als eine eher übersichtliche Yacht der Kreml-Clique.