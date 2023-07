Der VW T-Cross ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Das kleine SUV rangiert in den Neuzulassungsstatistiken stets ganz vorn, in manchen Monaten, zum Beispiel im Mai, sogar vor dem Golf. Diese Position hat sich der 4,11 Meter kurze T-Cross in nur vier Jahren erarbeitet. Insgesamt sind schon mehr als 1,2 Millionen Einheiten verkauft worden. Offenbar trifft das Format genau die Wünsche vieler Kunden: Hoch sitzen, keine ausladende Karosserie, dennoch gutes Raumangebot, kein zu ausufernder finanzieller Aufwand für die Beschaffung.

Nun schickt Volkswagen Anfang 2024 eine überarbeitete Version ins Rennen. Verbessert wurde die Materialqualität des Interieurs, das Innenraumdesign wurde verändert, es gibt neue Assistenzsysteme wie „Travel Assist 3“, was teilautomatisiertes Fahren ermöglicht. Von außen ist der T-Cross sofort an der neugestalteten Front- und Heckpartie zu erkennen. Scheinwerfer, Tagfahrlichter und Rückleuchten in LED-Technik sind jetzt Standard. Gleiches gilt für die nun digitalen Instrumente. Der neue, zusätzliche Touchscreen ist jetzt 20,3 Zentimeter groß, gegen Aufpreis gibt es sogar eine Bildschirmdiagonale von 23,4 Zentimeter. Wichtig für alle E-Bike-Besitzer: Die Stützlast für die optionale Anhängerkupplung wurde von 50 auf 75 Kilo erhöht.

Unverändert bleibt das Motorenangebot

Nach wie vor bietet der T-Cross, der in anderen Ländern Taqua oder Taigun heißt, ein Kofferraumvolumen von bis zu 455 Litern. Maximal sind es fast 1300 Liter. Unverändert bleibt zudem das Motorenangebot. Zur Wahl stehen drei TSI-Motoren, Diesel sind nicht im Programm. Der 1.0 TSI mit drei Zylindern bietet 95 oder 110 PS, der 1.5 TSI mit vier Zylindern 150. Der Normverbrauch liegt jeweils unter sechs Litern auf 100 Kilometer.

Schon im vierten Quartal 2023 startet der Vorverkauf. Zu den Preisen schreibt VW: „Trotz umfassender Aufwertung wird auch der neue T-Cross zu einem sehr attraktiven Grundpreis angeboten werden.“ Zurzeit liegt der bei 22.450 Euro. Allerdings ist der jetzige T-Cross in vielen europäischen Märkten schon ausverkauft und in Deutschland nur noch kurze Zeit verfügbar. Neuwagenkunden, die nach dem Abverkauf auf der Basis des jetzigen Modells bestellen, erhalten automatisch den neuen T-Cross.