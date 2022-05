VW Polo GTI geprüft : Praktisch immer gute Laune

Aktualisiert am

Die Leichtigkeit des Karo-Seins trägt heute der Polo wahrscheinlich besser als der Golf. Obgleich die magischen drei Buchstaben GTI wie von selbst mit ihm gedanklich verschmelzen. Um 1350 Kilogramm sind schwer zu schlagen, auch wenn wir mit Wehmut auf das 1000-Kilogramm-Wiesel unserer Jugend blicken. Komfort und Sicherheit drücken auf die Waage, wir drücken aufs Gas, und siehe da, der Polo zieht herzerfrischend durch und liefert einen gänsehautfördernden Klang, von dem Elektriker nur träumen können.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Volkswagen gibt seinem flotten Sprössling 207 PS und 320 Nm Drehmoment aus einem 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit, daraus entsteht ein Menü angenehmer Vehemenz. Wobei die Betonung auf angenehm liegen darf. Wer auf noch letzterer Rille den Zug zum Scheitelpunkt sucht, wird vermutlich mit einem Hyundai i20 N oder Ford Fiesta ST glücklicher.

Der Polo serviert alles einen Hauch allgemeinverträglicher. Schon der Reiz der Ritzel über ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Stufen ist sanfter als durch einen Handschalter, wir goutieren ihn gleichwohl. Auch dass die Sitze nicht aus der Abteilung Schraubstock stammen, mag für Puristen ein Grund zur Abkehr sein, im freudig erregten Pendelverkehr erweisen sie sich als höchst praktikabel. Die von null auf 100 km/h aufgesogenen 6,3 Sekunden vergehen wie im Flug, und dass sie dortselbst nicht ungewollt enden, dafür sorgen die ordentlich zupackende Bremse, die sauber zielende Lenkung und das sicher abgestimmte Fahrwerk. Der Polo GTI rollt straff ab, er ist eben ein Sportler, wenn auch kein Extremsportler. 240 km/h Höchstgeschwindigkeit sind drin, das ist für solch einen Kleinwagen schon eine Ansage.

Zugleich bleibt er im Kern ein praktisches Auto, mit dem sich Einkäufe erledigen lassen. Außer dem dezenten Dachspoiler und dem Doppelauspuff ist er von seinen zivileren Geschwistern kaum zu unterscheiden. Was wir noch immer nicht mögen, sind die plumpen Heckleuchten, das gute Licht vorn ist indes ein Gewinn an Sicht und Sicherheit. Mit dem 110-PS-Modell Style verbrauchten wir zuletzt im Test 6,8 Liter. Mit dem GTI jetzt waren es 6,9 Liter. Das ist ein starkes Argument für diesen starken Kerl. Leider nur fordert VW in Testwagenkonfiguration 36.900 Euro. Irgendwie scheint das I im Namen auch für Inflation zu stehen.