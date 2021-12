VW Caddy California : Kiste zum Campen

Stauraum, Kocher, Bett. Wer nah an die Natur rücken will, ist bei einem Ausflug ins Grüne mit einem minimalistischen Mikrocamper gut beraten. VW Nutzfahrzeuge hält nach der Erneuerung des Caddy nun auch in dieser Klasse eine Variante bereit, die unter dem Namen California, wie auch beim T6 und dem Crafter, die Grundbedürfnisse für einen Wochenendausflug abdecken soll. Viel Stauraum wird nicht geboten, dafür ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. 30.857 Euro kostet der Einstieg ins Grundmodell mit kurzem Radstand und einem 114 PS starken Benziner. Rund 2500 Euro teurer ist die Version Maxi, die dank der von 4,50 auf 4,85 Meter wachsenden Länge einen willkommenen Zugewinn an Wohnraum bietet. Auch wenn der Caddy von VW nicht mit einem Hubdach angeboten wird, ist zumindest beim Preis Luft nach oben. Auf stolze 54.871 Euro brachten alle Extras den von der Redaktion gefahrenen California mit dem 122 PS starken Zwei-Liter-TDI.

Zwei seitliche Schiebetüren im Fond hat der Camping-Caddy grundsätzlich. Die praktische Schlafbank gibt es serienmäßig, mühelos lässt sie sich zu einer knapp 1,10 mal 1,98 Meter großen Liegefläche verwandeln. Da noch etwas Platz bis zur verkleideten Seitenwand der Karosserie bleibt, ist das Bett nicht allzu schmal. Lieb haben sollten sich die beiden, die dort übernachten, dennoch. Außerdem dabei sind auf Wunsch ein Tisch und zwei Stühle. Im Caddy bekommen sie nicht in der Heckklappe, sondern in einer Tasche Platz, die unter der Bettverlängerung im Heck hängt.

Das geht freilich zulasten des Stauraums. Eingebaut wird dort außerdem eine Miniküche mit Gaskocher. In den beiden Schubladen der Pantry finden sich obendrein ein Besteckfach und ein Behältnis fürs Koch- und Essgeschirr. Mit der Küchenausstattung und dem Gaskocher erlangt der Caddy California die Zulassungsmöglichkeit als Wohnmobil. 1434 Euro kostet das Möbel allerdings, nicht gerade ein Schnäppchen, zumal eine Wasserversorgung nicht vorgesehen ist.

Die Fensterverdunkelung für die Nacht gelingt mit maßgeschneiderten Stofftüchern, in deren Nähten kleine Magnete eingearbeitet sind, die an den Fensterrahmen haften. Clever sind die Belüftungsgitter für Fahrer- und Beifahrerfenster, die einen regensicheren Luftaustausch beim Übernachten gewährleisten, beide gibt es serienmäßig dazu. Aufpreis kostet dagegen das Heckzelt, das Anfang des nächsten Jahres im Zubehörprogramm zu finden sein soll. Es ist deutlich größer als die bisherige Stofferweiterung und groß genug, um zwei weitere Schlafplätze auf Campingliegen oder Luftmatratzen zu schaffen.

Der Caddy California befördert seine Passagiere mit größtmöglichem Komfort zum Ausflugsziel. Statt auf die bisherigen Blattfedern stützt sich die starre Hinterachse auf Schraubenfedern, was einen deutlichen Komfortgewinn bedeutet. Die Seitenneigung der Karosserie geht in Ordnung, im Grenzbereich untersteuert der Mikrocamper leicht, bleibt aber immer im grünen Bereich. Die Verarbeitung ist tadellos, nichts knarzt oder knackt. Bei entspannter Fahrweise begnügt sich der Diesel mit fünf bis sechs Liter Treibstoff auf 100 Kilometer. Selbst nach zügiger Autobahnfahrt, flotte 185 km/h schafft der schnelle Camper als Höchstgeschwindigkeit, blieb der Konsum unter sieben Liter Diesel. Im Durchschnitt lag der Verbrauch bei 5,8 Liter auf 100 Kilometer. Der kleine Caddy California ist das rechte Gefährt für die kleinen Fluchten zwischendurch. Für einen großen Urlaub fehlt der Platz, das Mikromobil kann allenfalls ein knapper Rückzugsraum für die Nacht sein.