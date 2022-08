Neuer VW-Chef tritt an : Volkswehen

In zwei Tagen übernimmt Oliver Blume die Führung von Volkswagen. Das ist eine beachtliche Aufgabe. Und sie ist von besonderer Dimension, weil die Umstände kaum schlechter sein könnten. Krieg in der Ukraine, banger Blick auf China, ausufernde Inflation, Sorgen vor einer Rezession in Europa, Energie- und Rohstoffpreise ohne Halt, instabile Lieferketten, Chipmangel, strangulierende Regularien – und jede Menge Verunsicherung in den eigenen Reihen. Während der Jahre seines nun entlassenen Vorgängers Herbert Diess hat sich der Konzern in einem Kraftakt voll Richtung Elektromobilität eingeschworen, darüber aber andere Dinge vergessen. Den Bau gu­ter Volkswagen etwa.

Volkswagen, das sind 670.000 Mitarbeiter, mehr als 100 Fabriken rund um die Welt, 10 Fahrzeugmarken, 250 Milliarden Euro Um­satz, 9 bis 10 Millionen Neuwagen je Jahr. Es ist ein ewiger Wettbewerb mit dem japanischen Giganten Toyota, wer mehr Autos baut. Doch darum geht es jetzt nicht.

Es geht um die Zukunft von Volkswagen, darum, aus einer zerrissenen Mannschaft mit Hang zu Intrigen ein Team zu formen und wieder mitreißende Autos zu entwickeln. Noch immer schweben Ferdinand Piech und Martin Winterkorn über Wolfsburg. Die regierten egozentrisch in einem von Angst und Abhängigkeit ge­prägten Managementsystem, ihre Ära en­dete schmählich im Dieselbetrug. Die Au­tos aber waren der Konkurrenz voraus.

Spaltmaß oder Exceltabelle

„Winterkorn ist während der Vorstandspräsentation mit einer Horde von Produktionsleuten um die neuen Autos herumgelaufen. Dann wurde nachgearbeitet. Diess ist mit einer Heerschar von Exceltabellen um die Autos gelaufen. Dann wurde nachgespart“, be­schreibt einer aus der Führungsmannschaft die Lage. Das Ergebnis ist auf der Straße sichtbar an einem ID 3, dessen Ma­terial und Verarbeitung die Ansprüche an einen VW nicht erfüllen. Nächstes Jahr soll ein umfangreiches Facelift das elektrische Golf-Pendant auf anständiges Niveau hieven. Da­rüber ist es kaum besser, obgleich der Vertrieb betont, für den ID 4 lägen mehr Aufträge vor, als produziert werden könne. Hinter den Kulissen herrscht Zwist. „Warum hat Hyundai einen Ioniq 5, und wir haben einen ID 4?“, wird unter Verweis auf das koreanische Statement rhetorisch gefragt. Auch über den Golf 8 besteht Unzufriedenheit, das lasche Design wird per Anfang 2024 überarbeitet.

Volkswagen ist drauf und dran, seine angestammte Führungsrolle zu riskieren. Wer die in den nächsten zwei, drei Jahren geplanten Modelle kennt, ist ernüchtert. Der neue Tiguan geht so weit gut in Ordnung, der künftig von Skoda gefertigte Passat Variant auch, dann wird es schon dünn. Der frisch berufene Markenchef Thomas Schäfer soll die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als er die künftige Mo­dellpalette der Marke Volkswagen erstmals gesehen hat. Man muss kein Prophet sein um vorauszusagen, hier wird noch mal großflächig Hand angelegt werden. Design, Anmutung, Finish, „alles zu sparsam konzipiert“, konstatiert einer aus dem Führungszirkel. In der Mannschaft keimt der Wunsch nach leidenschaftlichen Au­tos, im Kern nach dem zeitlos guten Golf IV. Softlack, Spaltmaße, blaue Instrumentenbeleuchtung, das waren noch Aus­rufezeichen. „Oder warum bauen wir nicht als Herzensbrecher ein elektrisches Cabriolet?“ Heute (bis heute?) gelten offenbar rationale Prioritäten. Die Einkäufer von Volkswagen fragten nur noch nach dem niedrigsten Preis, die darunter leidende Qualität spiele keine entscheidende Rolle mehr, beklagt ein Zulieferer. „Die sparen die Marke kaputt“.