Volkswagen : Der Diesel schlägt zurück

Volkswagen generiert sich gern als Elektrokonzern in spe, doch ist den Technikern hinter den Marketingbotschaften natürlich klar, dass sich die Elektromobilität langsamer durchsetzen wird als erwartet. Jedenfalls dort, wo sie nicht staatlich verordnet wird, also in einem freiheitlich geprägten Europa etwa. Dortselbst verkaufen nicht nur die deutschen Autohersteller eine signifikante Menge Neuwagen, und die Bevölkerung mag sich zwar am Fahren mit einem Elektroauto erfreuen, am schlecht in den Alltag passenden Laden jedoch womöglich nicht. Doch die immer schärfer werdenden Grenzwerte sind unerbittlich, und die drohenden Strafzahlungen bei deren Verfehlung auch, es gilt also, den Verbrennungsmotor sauberer zu bekommen. Und da zeichnen sich Sensationen ab, die zu einer Renaissance des Diesels führen können.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Aus den Tiefen der Entwicklung lugt ein Dieselmotor hervor, den Volkswagen zunächst im Passat bringen wird, dann im neuen Golf und dann in vielen anderen Modellreihen. Das 2.0 TDI Evo genannte Aggregat leistet 150 PS, und seine Abgase werden von zwei hintereinander angeordneten SCR-Katalysatoren gereinigt. Um die im Dieselmotor entstehenden Stickoxide (NOx) zu reduzieren, wird Ammoniak benötigt. Dieses wird als wässrige Harnstofflösung, bekannt unter dem Handelsnamen Ad Blue, ins Abgas vor dem SCR-Katalysator eindosiert. Bislang ist dieser Katalysator motornah zwischen Turbolader, dem Dieseloxidationskatalysator und dem flexiblen Verbindungsstück zum Schalldämpfer angebracht.

Nun kommt ein zweiter SCR-Katalysator zum Einsatz, der im Unterboden liegt. Durch den größeren Abstand zum Motor ist die Abgastemperatur vor ihm bis zu 100 Grad niedriger als vor dem ersten. Dadurch wird der Einsatzbereich breiter, auch bei motornahen Temperaturen von 500 Grad erreicht das System hohe Umwandlungsraten. Volkswagen nennt das Twindosing. Ein Sperr-Kat hinter dem SCR-System verhindert zudem den gefährlichen Schlupf von überschüssigem Ammoniak. Für den Kunden ergibt sich daraus das Erfordernis, ab und an Ad Blue nachzufüllen, was durch einen zweiten Tankstutzen ohne Umstand gelingt.

Der Lohn des technischen Aufwands: Der NOx-Ausstoß des Passat wird, die von einem unabhängigen Institut durchgeführten Messungen laufen noch, dem Vernehmen nach um 20 mg/km im Alltag auf der Straße betragen. Der gesetzliche Grenzwert der von nächstem Jahr an stufenweise greifenden Norm Euro 6d ist 120 mg/km. Die am Passat gemessenen Werte sind so niedrig, „dass wir schon Probleme mit der Erfassung durch unsere Messgeräte haben“, sagt ein Ingenieur.

Und VW ist damit wahrlich nicht allein. Auch von Mercedes-Benz oder BMW werden Stickoxidwerte ihrer neuen Dieselmotoren gemeldet, die im unteren zweistelligen Bereich liegen.