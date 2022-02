Vier mal Porsche : Die alten Wilden

Die Autos aus Zuffenhausen waren schon immer elitärer als Fahrzeuge von Mercedes-Benz, BMW oder Audi. Während neue Porsche aber oft angefeindet werden, insbesondere die Geländemodelle Cayenne und Macan, sind alte Porsche immer und überall gern gesehen. Dabei sind sie oft ein Vielfaches teurer als ein Neuwagen. Aber nicht alle. Wir haben uns vier alte Schätzchen ge­nauer angesehen und sind mit jedem aus dem Quartett gefahren. Alle vier gehören zum Fuhrpark von Porsche Classic respektive des Porsche-Museums.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Beginnen wir mit dem 356, der Keimzelle des Unternehmens. Er war das erste Auto, das den Namen des genialen Erfinders und Konstrukteurs Ferdinand Porsche (1875 bis 1951) trug. Die Ziffern­folge 356 bezieht sich schlicht auf das 356ste Projekt des im April 1931 in Stuttgart gegründeten Porsche-Kons­truktionsbüros.

Allerdings müsste der mit dem VW-Käfer verwandte Sportwagen eigentlich 349 heißen, weil am Beginn schlichtweg das Projekt 7 stand, wohl um den ersten Kunden weiszumachen, dass man schon zuvor etwas geleistet hat. In diesen Zeiten lernte zudem der spätere VW Käfer das Krabbeln ­ – eine andere bücherfüllende Geschichte, ebenfalls von Ferdinand Porsche initiiert und entscheidend vo­rangetrieben. Ohne den Käfer würde es Volkswagen heute nicht geben. So gesehen hat Ferdinand Porsche praktisch zwei Automobilmarken geschaffen. Porsche verlor 2009 die Selbständigkeit, nach einem gescheitertem, wahnwitzigen Übernahmeversuch, als man VW schlucken wollte, und ging im Wolfsburger Konzern auf. Doch auch das ist eine andere Geschichte. Wie auch die Familiensaga um den Porsche-Clan.

Nun, der erste Porsche, der nur diesen Namen trug, fuhr 1948. Publikums­premiere des 356 war im März 1949 auf dem Genfer Automobilsalon. Bis 1964 wurde der aus heutiger Sicht winzige und schwachbrüstige Sportwagen gebaut, es entstanden rund 76.300 Einheiten, da­von 23.800 Cabriolets. Einige davon wa­ren Speedster, ursprünglich für den amerikanischen Markt kreiert, mit nur knappem Notverdeck, kleiner Frontscheibe und Steckscheiben für die Türen.

In Rot sieht so ein Speedster besonders schick aus. Zum Glück erwischen wir an einem ziemlich verregneten Wo­chenende ein paar Sonnenstrahlen, als wir hinter das Nardi-Holzlenkrad des Ur-Porsche dürfen. Holzlenkrad? „Zeitgenössisches Extra“, heißt es. Die Schalensitze waren aber schon damals Serienausstattung. Der Originaltacho rechts neben dem dominanten Drehzahlmesser reicht bis 250 km/h, was viel zu viel versprochen ist. Doch weil der 356 mit rund 1100 Kilogramm sehr leicht ist, reichen schmale 60 PS aus einem 1,6-Liter-Vierzylinder für Fahrleistungen jenseits der 160 km/h.

Tatsächlich fühlt sich der Kleine nicht untermotorisiert an, im Gegenteil. Er geht richtig gut, die vier Gänge sind schnell durchgeschaltet. Als Kind der 1950er-Jahre hat er ein minimalistisch gestaltetes Armaturenbrett, stehende Pe­dale, eine Krückstock-Handbremse und eine 6-Volt-Batterie. 12 Volt gab es ab 1960, Scheiben- statt Trommelbremsen 1962. Weil die Batterie schnell leer ist, wenn jemand die Scheinwerfer nach dem Abstellen nicht ausmacht, warnt der 356 ganz modern mit einem Piepen. Das sei aber die einzige bauliche Veränderung, beteuert man bei Porsche Classic.