Im starken Mercedes-AMG C 43 steckt nicht mehr ein 3,0-Liter-Sechszylinder unter der Haube, sondern ein schmaler 2,0-Liter-Vierzylinder. Der wird aber durch einen Turbolader gestärkt, an Leistung mangelt es nicht.

Abgas- und Verbrauchsvorschriften zwingen die Autohersteller zu Lösungen, die auf den ersten Blick verschrecken. So kommt es, dass im Mercedes- AMG C 43 statt eines Sechszylinders mit 3,0 Liter Hubraum in der jüngsten Variante nur noch ein magerer Vierzylinder mit 2,0 Litern arbeiten darf. Das ist auch deutlich zu hören.

Damit wenigstens die Fahrleistungen halten, was der Name verspricht, kommt der AMG mit feinen technischen Lösungen. So dreht der Abgasturbolader elektrisch unterstützt, damit der Fahrer kein Turboloch spüren muss. Bei Bedarf werden 408 PS plus 14 PS aus dem Startergenerator zu gut zwei Dritteln an die Hinterräder geschickt, die das von uns gefahrene T-Modell über einen Race-Start in 4,7 Sekunden auf 100 km/h katapultieren.