Mitarbeiterin im Mercedes-Benz-Werk Sindelfingen: Was sich unter dem Blech verbergen soll, bleibt umstritten. Bild: dpa

Vom Gegeneinander verschiedener Antriebskonzepte in ein vernünftiges Miteinander zu kommen, zumindest auf Zeit, das war die Botschaft vieler Vorträge auf dem diesjährigen Wiener Motorensymposium. Der gemeinsame Nenner lautete klimaneutraler Verkehr, doch einen einheitlichen Weg dorthin scheint es vorerst nicht zu geben. In Europa, so Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, werde schon im Jahr 2030 jedes zweite neue Auto elektrisch fahren, doch weltweit hätten auch im kommenden Jahrzehnt noch zwei von drei Autos einen Verbrennungsmotor unter der Haube, man brauche mithin eine differenzierte Strategie.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor

Dass ein technologieoffenes Szenario bereits im Jahr 2035 eine Verringerung der CO2-Emissionen aus dem gesamten Straßenverkehr um 92 Prozent ermöglicht, mithin deutlich schneller als von der Europäischen Kommission avisiert, versuchte Ulrich Kramer von Ford nachzuweisen. Gemeinsam mit rund 50 in der Forschungsvereinigung FVV organisierten Fachleuten hatte er zunächst detailliert die Emissionen für verschiedene Kombinationen von Antrieben und Energieträgern berechnet und dabei die indirekten Emissionen für den Aufbau der benötigten Infrastruktur und die Produktion der Fahrzeuge berücksichtigt.