Verbot von Verbrennungsmotoren : Der Ausstieg in die Abhängigkeit

Europa steigt aus. Seit vergangenem Donnerstagabend ist offiziell, was sich mit einem Beschluss des Europaparlaments im Juni andeutete. Bis zum Jahr 2035 soll die CO2-Emission neuer Autos und Lieferwagen auf null sinken. Gemeint ist die Emission, die am Auspuffrohr gemessen wird. Das bedeutet, dass Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den Mitgliedstaaten nicht mehr zugelassen werden dürfen.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Zwar sieht die in einem komplizierten Rechtssetzungsverfahren erzielte Einigung Ausnahmen für Autos vor, die ausschließlich mit klimaneutral hergestelltem Kraftstoff betankt werden können. Doch dabei handelt es sich lediglich um einen „Erwägungsgrund“, der juristisch keine Verpflichtung darstellt. Der eingeleitete Abschied der deutschen Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor dürfte sich nun weiter beschleunigen.

Wer sich für den Kauf eines neuen Autos interessiert, spürt diese Entwicklung schon. Das Angebot an Modellen mit Benzin- oder Dieselmotor schrumpft kontinuierlich. Oberklassemarken wie Mercedes-Benz wollen den Verkauf von Verbrennerautos schon 2030 beenden. Ab 2034 werden auch keine Volkswagen im eigentlichen und übertragenen Sinne mehr auf den Markt gebracht – in Europa. Das ist wichtig, denn der europäische Markt schrumpft, während die weltweite Nachfrage nach Personenwagen zunehmen dürfte. Wachsen wird im Gegenzug hierzulande das Angebot an batterieelektrischen Fahrzeugen, die Hersteller überbieten einander mit angekündigten Modelloffensiven. Nur bezahlbare Kleinwagen sind dabei die Ausnahme und werden es vermutlich auch bleiben. Denn anders als in zahlreichen Studien vorhergesagt, steigen die Kosten für Batteriezellen, anstatt zu sinken.

Ursache sind die höheren Preise für wichtige Rohstoffe. Als Beispiel wird oft Kobalt herangezogen, doch das wird durch neue Akkutechnik ohnehin verringert oder, mit gewissen Leistungseinbußen, sogar ganz substituiert. Langfristig problematischer ist Lithium, das sich durch schnell ansteigende Nachfrage und nur langsam wachsende Förderung verteuert. Nun lassen sich weder technologische Entwicklungen noch Rohstoffpreise auf zwölf Jahre exakt vorhersagen, doch dass individuelle, nicht staatlich subventionierte Mobilität teurer werden wird, darin ist sich die Mehrheit aller Studien einig.

Neu ist nur die Karosserie

Technisch werden sich die in Europa verkauften Autos immer ähnlicher werden, zumindest was Mechanik und Elek­trotechnik betrifft. Denn die mittlerweile gängige Bauweise eines Elektroautos mit einem großen Akku im Unterboden und ein bis zwei angetriebenen Achsen befördert eine Plattformbauweise. Besonders viel Geld verdient ein Hersteller dann, wenn er möglichst viele Fahrzeuge auf einer Einheitsplattform anbieten kann und diese eventuell sogar Wettbewerbern zur Verfügung stellt. So beliefert Volkswagen künftig auch Ford mit dem modularen Antriebsbaukasten. Neu ist dann jeweils nur die Karosserie, in der Autobranche wird vom Hut gesprochen. Und natürlich die Software, die wie die eines Smartphones Updates im Monatsrhythmus erfährt.

Zulässig wäre ab 2035 auch der Verkauf von Autos und Lieferwagen mit Brennstoffzelle. Wird die mit Wasserstoff betrieben, entstehen ebenfalls keine Kohlendioxid-Emissionen. Ob solche Fahrzeuge wirklich beim Händler stehen werden, ist ungewiss. Derzeit sind die Herstellkosten deutlich höher als die für elektrische Antriebe. Hinzu kommt das schlechte dynamische Verhalten der elektrochemischen Kleinfabrik, das dazu führt, dass ohnehin immer ein Akku an Bord sein muss, um ordentlich beschleunigen zu können. Wo lange Lade- und damit Standzeiten nicht hinzunehmen sind, in schweren Lastwagen zum Beispiel, hat ein solcher Brennstoffzellen-Hybrid bessere Chancen.