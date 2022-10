CO2-Richtlinie : Der Niedergang der Motorenindustrie

Ein Mähdrescher, der in der Erntezeit 24 Stunden am Tag im Einsatz ist. Ein Schwertransporter, der die Rotorblätter einer Windkraftanlage in den Hafen bringt. Auch im kommenden Jahrzehnt werden Arbeitsmaschinen und Schwerfahrzeuge fast ausschließlich von Verbrennungskraftmaschinen angetrieben. Der Bestand ist hoch. So verrichten auf Feldern und in Wäldern in Deutschland mehr als 1,7 Millionen Traktoren ihren Dienst. 450.000 Baumaschinen baggern, bohren und verrichten sonstige Arbeiten. Nun allerdings warnt der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor einem Niedergang der Motorenindustrie.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

Grund dafür sei eine CO2-Richtlinie, die eigentlich auf Autos und leichte Nutzfahrzeuge zielt. „Unsere Wertschöpfungsketten hängen am Massenmarkt“, erläutert Geschäftsführer Peter Müller-Baum. Europäische Zulieferer für Kolben, Ventile und andere Motorkomponenten würden sukzessive vom Markt verschwinden, sodass man auf chinesische Lieferanten angewiesen sei. Zudem würde ein Verbot von Verbrennungsmotoren dem Klimaschutz schaden, argumentiert Müller-Baum. Denn um Arbeitsmaschinen klimaneutral zu betreiben, brauche man synthetische Kraftstoffe, deren Verbrennung nur so viel CO2 freisetzt, wie zuvor für die Produktion gebunden wurde. „Wie wollen wir Investoren, etwa aus dem Mittleren Osten oder aus Nordafrika, den europä­ischen Markt schmackhaft machen, wenn wir das potentiell größte Marktsegment von vorne herein ausschließen?“