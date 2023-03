Die DeHavilland Beaver fliegt seit 70 Jahren in entlegenen Weltgegenden. Nun bekommt sie einen neuen Motor, und der stammt von einem am Nürburgring sitzenden Unternehmen.

Der wuchtige Hochdecker aus Metall besitzt in der Luftfahrt Kultstatus. Seit mehr als 70 Jahren ist die sechssitzige Propellermaschine DeHavilland Beaver vor allem in rauen Weltgegenden im Einsatz. Das hat ihr einen legendären Ruf in puncto Robustheit und Zuverlässigkeit beschert. Als Wasserflugzeug auf Schwimmern ist sie in Nordamerika überall anzutreffen, aber auch auf Rädern als Buschflugzeug ist die Beaver unübertroffen. Mit Kufen ist sie sogar gletscherlandetauglich.

Die Kombination aus kurzen Start­strecken, hoher Zuladung und technischer Zuverlässigkeit lässt den Oldtimer bis heute im täglichen Einsatz auf der ganzen Welt stehen. Lediglich der Motor erscheint manchem nicht mehr zeitgemäß. Denn der massige Sternmotor vom Typ Pratt & Whitney R-985 ist zwar zuverlässig, aber auch ein echter Schluckspecht. Zudem benötigt er das verbleite Flugbenzin Avgas.