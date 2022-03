Unterwegs am Polarkreis : Ein Mini von Welt

Mini probt den Schneewalzer. Während sich in unseren Breiten der Frühling Bahn bricht, stürmt im schwedischen Arjeplog am Polarkreis die nächste Generation des Kleinwagens über zugefrorene Seen. Es ist aber nicht nur die Melodie eines der bekanntesten Volkslieder, die den Ingenieuren in den Ohren klingt. Neuerdings schwingt auch der Beatles-Klassiker „With a little help from my friends“ mit.

Die Bayern mit dem britischen Pass haben Freunde in China gefunden und entwickeln den zum Jahresende 2023 erwarteten Nachfolger des Kleinwagens zum ersten Mal mit Great Wall Motors. Während die Verbrenner weiter auf BMW-Plattformen stehen, in München konzipiert und in Oxford gebaut werden, hat die elektrische Version künftig eine chinesische Basis, nutzt Akkus und Antriebe von Great Wall und läuft in Zhangjiagang vom Band.

Also alles neu? Nicht ganz, sagt Klaus Bramer. Er ist Entwicklungsingenieur aus München und soll mit seinem Eistanz in Nordschweden dafür Sorge tragen, dass zumindest der Fahrspaß bleibt, wie er ist. Natürlich braucht er keine drei Sätze, bis er auf das Go-Kart zu sprechen kommt, mit dem sie den Mini doch so gerne vergleichen. Glaubt man dem Fahrdynamiker oder den eigenen Eindrücken vom Beifahrersitz, dann könnte das diesmal besser klappen denn je. „Der tiefe Schwerpunkt mit der schweren Batterie im Boden, das sofort anliegende hohe Drehmoment der Elektromotoren und die feinfühlige Regelung, all das kommt uns in der Abstimmung eines Elektroautos zugute“, sagt Bramer.

Nicht nur das Fahrgefühl soll typisch sein

Auch im Design wollen die Briten keine Unterschiede zwischen der alten und der neuen Welt machen. Über beide Plattformen stülpen sie den gleichen Hut und werden die beiden Autos nur über Designdetails differenzieren. Zwar trägt der Erlkönig made in China noch seine Robe aus psychedelischer Folie, und die Konturen der Knopfaugen sind nur aufgeklebt. Doch Tarnung hin und Täuschung her, der Neue ist klar als Mini zu erkennen. Dabei sind die Proportionen sogar noch etwas knackiger geworden, weil der Radstand um ein paar Millimeter wächst, die Länge aber erstmals wieder um zwei Fingerbreit schrumpfen wird. Auch innen können die Tarnmatten kaum jenen riesigen Pfannkuchen kaschieren, der kreisrund vor der Mittelkonsole prangt und wieder zum Zentralinstrument werden soll.

Im Antrieb beschreitet Mini neue Wege. Nicht die hauseigene Gen5-Architektur, wie von BMW i5 oder iX bekannt, trägt den Wagen. Der Mini steht auf der Lemon-Plattform, auf der Great Wall zum Beispiel den Ora Cat konstruiert hat, der auf der IAA in München zu sehen war. Für den Mini bedeutet das gemäßigten Fortschritt. Das Basismodell wird sich zwar an der aktuellen E-Version orientieren, die noch auf dem seligen i3 basiert. Das bedeutet rund 185 PS und 40 kWh für 300 Kilometer Reichweite. Doch während der zum Cooper E degradiert wird, gibt es für den neuen Cooper SE 225 PS und 50 kWh, mit denen rund 400 Kilometer drin sein sollen. Und statt bei bislang 150 km/h wollen die Partner dem neuen Mini erst viel später den Strom abdrehen. Nur an der Ladesäule geht es langsam weiter: Wenn der Ora Cat das Vorbild ist, dann gibt es keine 100 kW Ladeleistung.

Zu erwarten sind zudem ein elektrisches Cabriolet und eines mit Benziner, zwei weitere Crossover aus China sowie ein Viertürer und ein neuer Countryman aus Oxford.