Helikopter Airbus H225 : Ein fliegender Unimog mit Problemen

Aktualisiert am

Der in Kiew abgestürzte Hubschrauber, bei dem neben dem ukrainischen Innenminister und seinem Stellvertreter zahlreiche weitere Personen am Boden ums Leben kamen, ist ein europäischer Helikopter vom Typ Airbus H225.

Dieser Hubschrauber der 11-Tonnen-Klasse basiert auf dem in weitmehr als tausend Exemplaren hergestellten Typ AS332 Super Puma, den zuerst die französische Firma Aérospatiale, später die europäische Helikopterfirma Eurocopter, heute bekannt als Airbus Helicopter, seit 1978 herstellt.

Die H225 gibt es in einer zivilen und einer militärischen Variante als H225M. Technisch sind sie von ihrer Ausgangsbasis her identisch. Beide werden von zwei Turbinen des Typs Safran Makila 2A1 mit jeweils 2100 PS Startleistung angetrieben. Die H225 gilt als vielfältig einsetzbar: Passagier- oder Lastentransport, Such- und Rettungsdienst, Luftarbeit oder Feuerbekämpfung mittels untergehängter Wassersäcke.