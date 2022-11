TÜV-Report : Bremse statt Rost

Das Coronavirus hat das Leben zeitweise lahmgelegt und damit auch die Fahrzeugbeanspruchung dämpfend beeinflusst. Der Effekt ist vorbei, wie der TÜV feststellt, die Zahl der registrierten Mängel steigt wieder. Der jüngste TÜV-Report 2023 weist für rund 20 Prozent der geprüften Fahrzeuge erhebliche oder gefährliche Mängel aus, die zur Verweigerung der Plakette geführt haben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 2,3 Prozentpunkte.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Die Prüforganisation bittet daher die Halter, im Sinne der Sicherheit wieder stärker auf den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Fahrzeuge zu achten. Das gilt umso mehr, als die Autos länger in Betrieb bleiben. 43 Prozent aller Personenwagen in Deutschland seien zehn Jahre alt oder älter, steht in dem Bericht. Rost sei kaum noch ein Problem, und die LED-Technik senke die Mängelquote der Beleuchtung.

Erstes Elektroauto mit signifikanten Stückzahlen

Wie sich der Wandel der Antriebsarten in der Hauptuntersuchung niederschlagen wird, ist noch nicht genau absehbar. Es gibt schlicht noch zu wenige Elektrofahrzeuge auf der Straße. So langsam nähern sich allerdings die ersten ihren TÜV-Terminen. Der Renault sei das erste Elektroauto in der Statistik mit signifikanten Stückzahlen, stellen die Prüfer fest. Er lande mit seiner Mängelquote im Mittelfeld der zwei bis drei Jahre alten Autos und im unteren Drittel der fünf- bis sechsjährigen. Bemängelt werden Achsaufhängungen, und, offenbar typisch für Elektroautos, die Bremsen. Denn durch die Rekuperation allein durch Gaswegnehmen werden die Bremsen weniger beansprucht, in der Folge kommt es zu Korrosion. Hin und wieder richtig zu bremsen kann helfen.

Der TÜV verbindet den Hochlauf der Elektroautos mit dem Wunsch, sein Betätigungsfeld ausweiten zu dürfen. Derzeit sei nur eine Sichtprüfung der Fahrbatterie vorgesehen. Der TÜV möchte darüber hinaus Zugang zu den Fahrzeugdaten, um den Zustand der Batterie beurteilen zu können, und das Hochvoltsystem prüfen.

Mehr zum Thema 1/

Gesamtsieger des neuen TÜV-Reports ist die B-Klasse von Mercedes-Benz, die sich mit einer Mängelquote von nur zwei Prozent an die Spitze der zwei- bis dreijährigen Fahrzeuge setzt. Ihr folgt der Vorjahressieger, ebenfalls aus dem schwäbischen Haus, der Mercedes-Benz GLC. Auf den dritten Platz kommt der VW Golf Sportsvan. In den höheren Altersklassen liefert jeweils der Porsche 911 das beste Ergebnis ab. Der TÜV unterteilt denn noch mal in diverse Fahrzeugklassen, vom Kleinstwagen bis zum SUV. Hier fallen positiv der Kia Picanto, der Honda Jazz, die Mercedes-Benz A-Klasse als auch der Volvo V 40 auf.