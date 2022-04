Triumph attackiert BMW : Punktlandung

High Five: Fünf Versionen umfasst die Baureihe der Tiger 1200. Am meisten Talent für den Gang ins Gelände hat die Variante Rally Pro. Bild: Hersteller

Wenn der Tiger zum Sprung abhebt, dann ist er mit all seinen Sinnen, mit Muskeln, Sehnen und Gelenken auf die folgende Landung vorbereitet und federt geschmeidig ab. Die Natur hat das so eingerichtet. Wenn die Tiger 1200 das macht, ist es jetzt genauso. Triumph hat das so eingerichtet.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Es gibt, abgesehen vom Namen, nicht mehr viel, was die neue Großenduro aus England mit ihrer Vorgängerin gemein hat. Beibehalten wurden der Grundsatz des Kardanantriebs, das Konstruktionsprinzip des Motors als Dreizylinder sowie ein hohes Maß an Geborgenheit für Reise, Spritztour und Alltag. Bei der Tiger 1200 des Jahrgangs 2022 handelt es sich nicht bloß um eine Überarbeitung von etwas Vorhandenem, sondern um ein gänzlich neues, radikal modernes Motorrad mit gestärkten Offroad-Kompetenzen. Sensoren zuhauf, ein umfassendes Paket elektronischer Assistenzsysteme jüngster Generation zählen dazu, einschließlich eines außerordentlich smarten semiaktiven Showa-Fahrwerks.

Wenn also die Tiger, was beim Ritt im Gelände gern mal vorkommt, kurzzeitig den Boden verlässt, dann bereitet sie sich mit all ihren Sinnen, insbesondere mit ihrer Abhebeerkennung, auf die Landung vor. Innerhalb von Millisekunden verengt sie elektrisch die Ventile ihrer Dämpfer, damit der Moment des Aufsetzens ein geschmeidiger ist und keiner, in dem die Federelemente durchschlagen.

Triumph meint: Der Erfolg der Tiger 1200 wird ein durchschlagender sein. Die neue Generation der Maxi-Reiseenduro – die Branche bevorzugt mittlerweile die Gattungsbezeichnung Adventure-Bike – sei das Ergebnis „des wohl ambitioniertesten Entwicklungsprojekts in der Geschichte von Triumph“, heißt es. Ein Beispiel für den sprunghaften Fortschritt ist das Arsenal der Assistenzsysteme. Es gibt etliche weitere.

Bis zu sechs Fahrmodi werden geboten. Sie variieren Schräglagen-ABS und -Traktionskontrolle, Motor-Ansprechverhalten und Fahrwerkseinstellungen je nach Untergrund, Anforderungen und Vorlieben der Besatzung. Alles lässt sich zudem separat in einem weiten Spektrum individuell verändern und den momentanen Bedürfnissen anpassen, auf recht simple, leicht verständliche Weise vorwiegend mithilfe eines Fünf-Wege-Joysticks, sodass man das beim Fahren auch tatsächlich gern nutzt.

Muss man nicht unbedingt haben

Zu den Neuerungen gehören ein nahezu perfekt funktionierender Schaltassistent, adaptives Kurvenlicht, Berganfahrhilfe, Smartphone-Konnektivität, 7-Zoll-TFT-Bildschirm, schlüsselloses System für Zündung, Lenkschloss und Tankdeckel, hinterleuchtete Schalter am Lenker sowie eine automatische Blinkerabschaltung, die zu den schlauesten im Markt gehört. Auch mit einem Heckradar wartet Triumph jetzt auf, es ist die Grundlage des Spurwechsel- und Totwinkelassistenten, der entsprechende Lichtsignale in den Rückspiegeln gibt. Unser Eindruck nach ersten Probefahrten: Muss man nicht unbedingt haben, schadet aber auch nicht. Der Tempomat ist von der konventionellen Sorte; auf Frontradar und adaptive Geschwindigkeitsregelung verzichtet Triumph nach Abwägung von Kundennachfrage und Kostenkalkulation.

Unter all den schon vorhandenen Konkurrentinnen für die Tiger 1200 haben die Briten vor allem eine auf dem Radar, die R 1250 GS von BMW. An der haben sie sich genauestens orientiert und nennen sie direkt beim Namen, ohne herumzudrucksen. In seiner ausgereiften Vielseitigkeit stellt der bayerische Bestseller nach wie vor das Maß der Dinge in dieser Klasse dar und ist für viele reisefreudige Motorradfahrer nicht nur wegen des bulligen Boxermotors, sondern auch wegen des pflegefreien Kardan- anstelle eines Kettenantriebs die natürliche Wahl.