Infotainment Toyota Highlander : Macht ein wenig High

Wir sind mit dem großen, siebensitzigen Toyota Highlander im Stuttgarter Berufsverkehr unterwegs. Für das nächste Ziel brauchen wir unabdingbar das Navigationssystem. Gute Verkehrsdaten sind gefragt, im Schwabenland staut sich mal wieder alles. Apple Carplay soll die Route berechnen, aber während wir uns Meter um Meter aus der Stadt herausquälen, streikt das Handy. Ein Blick aufs Display zeigt: Nur das langsame Edge liegt an, und das im besten Netz der Telekom. Ohne Mobilfunk gibt es weder Routenberechnung noch Navigation. Zielführend ist das also nicht.

Zum Glück hat der Highlander in der „Luxury“ genannten Modellvariante ein Navigationsgerät fest eingebaut. Hier gelingen nun Zieleingabe mit Sprachsteuerung und die Routenberechnung in wenigen Sekunden. Das Beispiel zeigt: So schön Apple Carplay oder Google Android Auto auch sein mögen, die Abhängigkeit vom Mobilfunknetz ist ein Minuspunkt, zumindest in Deutschland mit seinem schlechten Ausbau.

Wer das erste Mal im Luxury-Highlander Platz nimmt, staunt über den riesigen Bildschirm an der Mittelkonsole mit einer Diagonalen von 12,3 Zoll. Man fühlt sich an Mercedes und sein MBUX erinnert, das hat schon was. In den kleineren Modellvarianten „Business Edition“ und „Executive“ misst die Anzeige nur acht Zoll, und in der Business Edition fehlt zudem die Navigation.

Wie im Mercedes kommt man auf vielen verschiedenen Wegen zum Ziel. Der Monitor ist berührungsempfindlich, man kann auf die Menüschaltflächen tippen oder einige Funktionen direkt mit physischen Tasten unterhalb der Anzeige auslösen. Für die Bedienung der Klimaanlage sowie der Sitzheizung und -kühlung gibt es gar eine eigene Tastenreihe. Der Bildschirminhalt lässt sich im Split-View-Modus zweiteilen, sodass man auf einer Seite beispielsweise Infos zur Musikwiedergabe oder zum Kraftstoffverbrauch sieht und auf der anderen die Navi-Karte.

Im Unterschied zu MBUX von Mercedes ist jedoch die Ausstattung und Funktionalität nur Mittel- und nicht Oberklasse. Das bemerkt man insbesondere bei der Sprachsteuerung, die weder übergreifende Kommandos und Befehle kennt noch simpelste Anforderungen wie „beende Zielführung“ versteht. Geht es jedoch um die Eingabe von Straße und Ort des Navigationsziels, funktioniert sie bestens.

Die Smartphone-App von Toyota spielt ebenfalls in der Mittelklasse und erlaubt eine Routenplanung vorab und das Übertragen der Route ins Navigationssystem. Ferner stellt sie eine Fußgängernavigation zur Verfügung und zeigt Fahrdaten. Gefallen haben uns im Fahrzeug die üppig große Ladeschale für die Betankung des Smartphone-Akkus und der digitale Rückspiegel, der mit einer auf der Heckscheibe montierten Kamera einen uneingeschränkten Blick nach hinten auch dann erlaubt, wenn der Kofferraum voll beladen ist. Auch hier muss man allerdings den Luxury fahren, um diesen schönen Luxus zu genießen.