Tipps für den Wohnwagen-Kauf : Heim am Haken

Der Wohnwagen als Basislager am Urlaubsort: Was auf einen zukommt und was man beim Kauf und vor der Reise beachten muss.

Wenn die Augen des Campers in Richtung Wohnwagen schweifen, ist eine Entscheidung bereits gefallen: für die maximale Flexibilität am Urlaubsort, weil der Caravan auf dem Campingplatz steht und das Zugfahrzeug den Ausflügen dient. Dafür nimmt er bei der Anreise das schwierigere Fahren und Manö­vrieren in Kauf. Das Angebot an Wohnwagen ist riesig. Welche Kriterien sind anzulegen?

„Ein paar Fragen stehen am Anfang“, weiß Thomas Kamm vom Unternehmen Fendt-Caravan in Mertingen. „Was für ein Gespann erlaubt der vorhandene Führerschein - und muss eventuell eine Zusatzqualifikation erworben werden? Ist am Zugfahrzeug eine Anhängekupplung vorhanden - oder muss sie nachgerüstet werden?“