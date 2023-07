Volkswagen verteidigt seine Podestplätze, der Golf kann aber nur mit Mühe Rang 1 halten. Das Interesse an Elektroautos wächst weiter. Und an den SUV?

Das Autoland Deutschland wird immer mehr zum SUV-Land. Gut 42 Prozent der Neuzulassungen entfallen inzwischen auf dieses Segment, wenn SUVs und „Geländewagen“ subsumiert werden. Das Kraftfahrtbundesamt betrachtet das getrennt, führt den VW T-Roc als SUV, den Tiguan als Ge­ländewagen. Beide sind inzwischen rein numerisch ganz nah am ewigen Ersten, dem VW Golf. In manchen Monaten gelingt es dem T-Roc, den Golf zu überholen, etwa im Mai und auch im Juni.

Vormacht SUV: Auch der Vierte im Halbjahres-Ranking ist ein SUV, das Tesla Model Y. Mit fast 28.000 Verkäufen übertrumpft er den Opel Corsa, gleichzeitig ist der Tesla das Elektroauto Nummer 1. Dem amerikanischen Hersteller ist es gelungen, seine Absatzzahlen in den sechs Monaten bis Ende Juni im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum 2022 fast zu verdoppeln. Ähnlich gut fahren nur Alfa Romeo (plus 109 Prozent) oder der chinesische Hersteller MG Roewe (plus 125). Freilich auf wesentlich niedri­gerem Grundniveau. Suzuki schafft ein Plus von 87,7 Prozent.