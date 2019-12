Tesla-Fahrer müssen warten : Superschlange am Supercharger

Es ist das Schreckensszenario jedes potentiellen Elektroautofahrers: Urlaubszeit, man kommt an die neuralgischen Punkte etwa vor der österreichischen Grenze, und es gibt nicht ausreichend Ladestationen. Über Twitter wird gerade ein Youtube-Video verbreitet, in dem eine schier endlose Schlange von Teslas vor den Ladestationen wartet. Es soll in Kalifornien an Thanksgiving aufgenommen worden sein, ob es darüber hinaus einen speziellen Anlass für den Andrang gab, ist nicht bekannt. Doch hier liegt die Vermutung nahe, dass Tesla Opfer seines eigenen Erfolgs wird. Dazu muss man wissen, dass die Ladestationen von Tesla die vermutlich leistungsfähigsten im Markt sind, und dass sich auch die Autos selbst durch ein besonders gutes Lademanagement auszeichnen.

Wie immer hängt die erforderliche Zeit an der Säule an den Komponenten. Die 60-kWh-Akkumulatoren der ersten Tesla Model S konnten an 90-kW-Superchargern der ersten Generation in 20 Minuten zur Hälfte und in etwa 75 Minuten vollständig geladen werden. Inzwischen werden von Tesla Ladeeinheiten mit bis zu 145 kW Leistung installiert. Was wirklich in die Fahrbatterie des Elektroautos fließt, hängt unter anderem davon ab, ob ein oder zwei Fahrzeuge an der Station angeschlossen sind, wie der Ladezustand der Batterie ist und wie modern die Ladeeinheit im Fahrzeug ist.

An Deutschlands Autobahnen entstehen für alle, die keinen Tesla fahren, zumeist Ladesäulen mit 40 oder 50 kW. Nur vereinzelt werden bislang schnellere Stationen gebaut. Ein 90 kWh-Akku eines Porsche Taycan oder Audi E-Tron lädt daran gute zwei Stunden, sofern er voll aufgefüllt werden soll. Tesla ist in der Regel flinker, allerdings kommt es vor, dass Säulen außer Betrieb sind oder aus technischen Gründen, die in der Säule oder im Auto liegen können, mit verminderter Leistung einspeisen. Neu installierte Supercharger sollen das jüngste Modell 3 gar mit 250 kW Spitzenleistung laden können und damit binnen 5 Minuten Strom für 120 Kilometer Reichweite liefern. Wir haben das noch nicht ausprobiert und können deshalb hier nur wiedergeben, was behauptet wird. Die durchschnittlichen Stromkosten sollen 33 Cent je kWh betragen.

Aus anderen Märkten, etwa aus Australien, wird sogar von 350 kW Maximalleistung berichtet, die nach einem Softwareupdate im Modell 3 möglich seien. Davon darf man sich indes nicht blenden lassen, die durchschnittliche Leistung liegt deutlich niedriger. Von einem australischen Tesla-Fahrer wird berichtet, dass die 50-kWh-Batterie seines Modell 3 tatsächlich mit bis zu 171 Kilowatt geladen werde, die Leistung mit steigendem Füllstand indes rapide abnehme. Den Angaben zufolge dauerte die Aufladung rund 25 Minuten. Dabei wurden mit einer Durchschnittsleistung von 94 kW etwa 39 kWh Strom bezogen. Umgerechnet reichte damit ein Ladestopp von rund zehn Minuten für 150 Kilometer Reichweite. Damit wäre das preisgünstigste Modell 3 aufgrund seiner moderneren Batterie schneller zu laden als Teslas Oberklassemodelle S und X.

Auf dem Video sind 14 belegte Ladesäulen zu sehen. Das ist eine beachtliche Anzahl und reicht offenbar trotzdem nicht aus. Steht nur jeder Kunde eine halbe Stunde zum Laden, müssen die hinteren in der Schlange vermutlich eine Stunde warten, bis sie selbst an der Reihe sind. Und dann weitere 30 Minuten für Nachladen einplanen. Womöglich verderben derlei Aussichten neben der ohnehin beschränkten Reichweite vielen zusätzlich die Lust an Fernreisen mit dem Elektroauto.

Die Branche weiß natürlich um die Hürden, sie weiß aber auch, dass gerade in Deutschland im kommenden Jahr ein Aufschwung der Elektroautos zwingend ist, sollen die politisch gesetzten CO2-Ziele eingehalten werden. Gerade erst hat der Verband der Importeure VDIK wieder gemahnt, eine leistungsfähige öffentliche und private Ladeinfrastruktur sei die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland. „Im kommenden Jahr werden mindestens 160.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden. Bis zum Jahr 2030 soll der Bestand von Elektro-Personenwagen auf sieben bis 10,5 Millionen steigen, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Die Ladeinfrastruktur muss mit diesem starken Zuwachs unbedingt Schritt halten“, sagt VDIK-Präsident Reinhard Zirpel.

Obwohl der Aufbau von Ladeinfrastruktur vor allem eine Aufgabe der Energielieferanten sei, habe die Automobilindustrie zugesagt, sich erheblich zu engagieren. Sie schaffe in Deutschland bis Ende 2022 rund 15.000 Ladepunkte – allerdings auf ihren Betriebsgeländen und im Handel, was die Zugänglichkeit für den gemeinen Nutzer einschränkt. Zirpel weiß darum, weshalb er zusätzliche Forderungen aufstellt: „Da zunächst rund 85 Prozent der Ladevorgänge zuhause stattfinden werden, sollte so schnell wie möglich ein Förderprogramm für die private Ladeinfrastruktur aufgesetzt werden. Außerdem sind rechtliche Hürden zu beseitigen, damit die Einrichtung privater Ladeeinrichtungen in Wohnanlagen deutlich leichter und attraktiver wird. Die lange erwartete Reform des Miet- und Wohneigentumsrechts muss nun endlich in die Tat umgesetzt werden“.