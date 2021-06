Wir betrachten hier Yachten von 58 Meter aufwärts, da erübrigt sich jegliche Neiddebatte. In dieser Kategorie der Privatschiffe ist der Pool kein exotisches Extra, sondern Standard. Meistens gibt es gleich mehrere an Bord, auf unterschiedlichen Decks, vorn oder achtern, ergänzt um ein Sortiment an sprudelnden Jacuzzis. Nicht selten in der Klasse der wahren Kolosse sind multifunktional nutzbare, technisch höchst anspruchs- volle Pools. Wasser abpumpen, Boden hochfahren – fertig ist die Tanzfläche. Oder der Helikopter-Landeplatz. Wasserfälle ergießen sich in den Pool, Glasboden-Schwimmbecken illuminieren effektvoll darunterliegende Räumlichkeiten, Infinity-Pools ohne sichtbare Kante erzeugen die Illusion der Unendlichkeit beim Blick in Rich- tung Horizont. Es gilt für den Pool wie für die Welt der Großyachten generell: Nichts ist unmöglich.

Feierbiest

Explorer sind der letzte Schrei im Yachtbau. Normalerweise werden private Expeditionsschiffe für Polarregionen konzipiert, mit Eisklasse-Rumpf, Tauchboot-Garage und Hangar für Fluggerät. Der niederländische Schiffbauer Damen hat sich auf derlei spezialisiert und nun mit dem SeaXplorer 77 auch ein 77-Meter-Format für tropische Regionen entworfen, mit allem, was man dort so braucht. Pool auf dem Oberdeck mit einer Partyfläche für bis zu 150 Personen inklusive.