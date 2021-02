Superyacht im Kompaktformat : Frag nach bei Wally

WHY 200 – was ist das nun wieder? Mit Wallys jüngstem Projekt kündigt sich die Superyacht im Kompaktformat an.

Es war im Jahre 2009, als beim Betreten einer geräumigen Werfthalle im Hafengebiet von Ancona die Kinnlade herunterklappte. Da stand etwas, das in der Hitliste maritimer Verrücktheiten auf ewig einen Spitzenplatz belegen wird.

Das Sperrholzmonstrum war 58 Meter lang, 38 Meter breit und hatte die Form eines Tortenstücks. Ein Tortenstück mit den Proportionen von Tortenstücken, wie ältere Damen sie zuschneiden, die es am Kaffeetisch viel zu gut mit ihren Gästen meinen. Ein Mordstortenstück also. Aber aus Sperrholz.

Der stets avantgardistische Yachtentwickler Wally aus Monaco und das Pariser Modehaus Hermès hatten sich zusammengetan, um gemeinsam die Welt der Superyachten um nie Dagewesenes zu bereichern: eine mobile Insel aus Schiffsstahl. 2400 Tonnen Wasserverdrängung, 3400 Quadratmeter Wohnfläche auf vier Decks. Zwölf Gäste, 20 Bedienstete. Um den bordeigenen Hubschrauberlandeplatz herum verlief im Halbkreis ein 25-Meter-Pool.

So gaga das Projekt WHY – Wally Hermès Yachts – auch zu sein schien, es war ernstgemeint und wie meistens, wenn Wally etwas ausheckt, seiner Zeit voraus. Es hatte den Anspruch einer gewissen Umweltfreundlichkeit. Tausend Quadratmeter Solarzellen, Technik zur Reduzierung von Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß, Überlegungen zum Einsatz von Brennstoffzellen und teleskopartig ausfahrbarer Windturbinen kündeten von Öko-Ambitionen.

Damit man sich eine wahre Vorstellung vom Projekt WHY machen konnte, wurde jenes begehbare Modell im Maßstab 1:1 in die Werfthalle gezimmert, zu betreten nur mit Bauarbeiterhelm. Ein komplexer Kern aus Baugerüsten stützte das abenteuerliche Konstrukt.

Die Kooperation von Wally und Hermès hielt nicht lange. Kein einziges Exemplar der für eine Marschgeschwindigkeit von zwölf Knoten konzipierten Insel wurde gebaut. Nie wieder haben wir etwas von WHY gehört.

Bis sich Wally – mittlerweile Teil des italienischen Yachtbau-Konzerns Ferretti – jetzt mit dem Projekt WHY 200 meldete. Allerdings handelt es sich nun um etwas, das nur noch entfernt an den Holzkoloss erinnert, und der Name hat mit Hermès nichts mehr zu tun, sondern steht für Wally Hybrid Yacht.

Mehr zum Thema 1/

WHY 200 ist eine Art Kompakt-Superyacht von 27 Meter Länge, 7,66 Meter Breite und rund 120 Tonnen Gewicht. Auf drei Decks soll sie gut 200 Quadratmeter Wohnraum für bis zu zwölf Gäste, umsorgt von fünf Crewmitgliedern, bieten und somit erheblich mehr als andere Yachten dieser Größenordnung. Wally spricht von einem „Space Ship“. Erreicht wird das üppige Raumangebot unter anderem durch den Verzicht auf Seitendecks – die Aufbauten reichen bis außen an den Rumpf heran. Als weitere Besonderheit sticht die Eignerkabine in der Bugspitze mit Panoramablick hervor. Das Oberdeck wird durch eine kantige Glaskonstruktion gekrönt, die an frühere Powerboote von Wally erinnert. Die Badeterrasse am Heck lässt sich mit Hilfe hydraulisch aufklappender Seitenwände erweitern.

Hybrid soll in diesem Fall bedeuten, dass der Rumpf der Yacht für sparsame Verdrängerfahrt ebenso ausgelegt ist wie für bis zu 23 Knoten (43 km/h) schnelles Düsen im Halbgleiter-Modus, damit beim Transfer vom Hafen in die Bucht nicht zu viel Zeit vergeudet wird. Vier jeweils 788 oder 985 PS starke Volvo-Penta-Motoren mit Pod-Antrieben sind vorgesehen. Das erste Exemplar ist in einer der italienischen Ferretti-Produktionsstätten in Bau und soll im August fertiggestellt sein. Why not.