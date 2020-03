Chevrolet Corvette : Die Vette gilt

Aktualisiert am

Die Corvette in der achten Generation Bild: Hersteller

Chevrolet macht eine teure Wette auf die Zukunft des Sportwagens. Um endlich mit Ferrari und anderen konkurrieren zu können, nimmt die Corvette nach bald 70 Jahren Abschied vom Frontmotor und trägt künftig den Antrieb in der achten Generation, die jetzt in Amerika in den Handel kommt und bei uns im Frühjahr 2021 erwartet wird, wie die europäische Konkurrenz hinter den Sitzen. Das ist der aufwendigste Umbau in der Geschichte der amerikanischen Vollgas-Ikone, doch er zahlt sich aus.

Früher vor allem auf der Geraden schnell, meistert die Corvette kurvige Kurse jetzt um Längen besser. Mit dem Schwerpunkt dort, wo der Fahrer seine Hüfte hat, mit weniger Last auf der Lenkung und mehr Gewicht auf der Hinterachse, dreht die in der Vollgasfraktion nur als C 8 geführte Neuauflage viel leichter ein, und weil der Blick über die kürzere Haube schneller auf die Straße fällt, lässt sich die Corvette besser denn je auf der Ideallinie plazieren.

Während sie sich beim verschärften Einsatz völlig neu anfühlt, bleibt die Corvette bei gemütlicher Gangart der gewohnte Cruiser mit komfortablem Fahrwerk und ungewöhnlicher leiser Kabine. Weil sie es erst meinen mit der Langstreckenqualität, bleibt die Corvette der Praktiker unter den PS-Monstern und bietet im Bug und im Heck mehr Stauraum als die meisten Konkurrenten. Natürlich kann man auch bei der C 8 wieder das Dach demontieren, was Chevrolet aber nicht daran hindert, in ein paar Monaten ein echtes Cabrio mit versenkbarem Hardtop anzubieten.

Der Umbau hat aber nicht nur Einfluss auf das Fahrverhalten, sondern zwingt die Amerikaner auch zu einer radikal neuen Form: Die lange Haube und das knackige Heck sind Geschichte und mit ihnen das typische Muscle-Car-Design. Stattdessen sieht die Corvette nun aus wie ein McFerraghini – noch immer messerscharf, aber nicht mehr unverwechselbar.

Auch innen ist alles neu: Das gilt für das digitale Cockpit und den wuchtigen Mitteltunnel, der wie eine unüberwindbare Mauer zwischen den Insassen aufragt und den Beifahrer zum Zaungast degradiert, für die eigenwillige Schalterleiste auf der Krone dieser Mauer und vor allem für das Ambiente. Denn wo die Corvette früher so schlicht möbliert war wie eine Filiale von McDonald’s, gibt es jetzt reichlich Lack und Leder und viel echtes Metall.

Immerhin halten die Amerikaner hinsichtlich des Antriebs der Tradition die Treue und machen weder das Downsizing noch den Turbotrend mit: Auch hinter den Sitzen tobt deshalb wie früher der traditionelle „Small Block“-V8, der mit seinen 6,2 Liter Hubraum freilich alles andere als small ist und erstmals mit einer Doppelkupplung kombiniert wird. Obwohl die Leistung mit 495 PS und das Drehmoment mit 637 Nm kaum gestiegen sind, fährt die Corvette schneller denn je: Der Sprint von 0 auf Tempo 100 schafft sie nun in knapp drei Sekunden, und als Höchstgeschwindigkeit sind mehr als 310 km/h versprochen.

Und in noch einer Disziplin bleibt sie sich treu und will gar nicht mit Ferrari und dergleichen konkurrieren: beim Preis. Denn mit knapp 60.000 Dollar für das Basismodell in Amerika und geschätzten 100.000 Euro für den besser ausgestatteten Einsteiger bei uns bietet sie mehr Spaß je Euro als jeder andere Sportwagen.