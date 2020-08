S-Klasse von Mercedes-Benz : Der König von Deutschland

Am kommenden Mittwoch stellt Mercedes-Benz seine neue S-Klasse vor. Sie trägt die interne Bezeichnung W 223 und wird in einem neuen Werk, der Factory 56, nach wie vor in Sindelfingen gebaut. Die S-Klasse, das ist mehr als ein Auto, mehr als ein Mercedes-Benz an sich, so kommuniziert es das Unternehmen. Es war schon immer der Anspruch der Schwaben, dass die S-Klasse das beste Auto der Welt verkörpern soll, auch in schwierigen Zeiten und natürlich in Konkurrenz zum 7er BMW und zum Audi A8. Da passt es ins Bild, dass Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende, jüngst auf der Hauptversammlung eine neue Luxus-Initiative für den Autobauer ausgerufen hat. Es soll vorbei sein mit wenig ertragreichen Spartenmodellen und zahllosen, kaum voneinander zu unterscheidenden Fahrzeugen unterer Klassen. Der Stern soll wieder hell strahlen, meint Mercedes, und wie könnte er das besser als mit einer neuen S-Klasse.

Nach der neuen S-Klasse im Herbst folgt im Sommer 2021 der Mercedes EQS, eine rein elektrische Luxuslimousine, die auch in diesem Segment Maßstäbe setzen und den blutleeren EQC vergessen machen soll. 2022 soll dann auch ein neuer Mercedes-Benz SL kommen und mit Stoffdach wieder ein Ausrufezeichen hinter ein Luxusmodell setzen, das in den vergangenen 15 Jahren vernachlässigt und jetzt auch vom Markt genommen wurde, wie auch der kleinere SLK. Was nicht zur neuen Luxus-Strategie passen will, ist allerdings die Einstellung von S-Klasse Coupé und Cabrio. Die Stückzahlen der beiden schönen Modelle waren zu klein, und so senkte sich trotz mächtiger Historie und treuer Kunden der Daumen. Gut möglich, dass das Daimler-Führungsteam diesen Fehlgriff nochmals korrigiert.

Doch das wichtigste Auto im Mercedes-Modellportfolio ist seit je die S-Klasse. Auch wenn es schon vorher zahllose Luxusmodelle – beispielsweise 1929 das Modell Nürburg – gab, trägt das Aushängeschild der Stuttgarter Marke die Bezeichnung S-Klasse erst seit 1972. Damals löste die Baureihe W 116 den W 108 ab, der Name S-Klasse wurde kreiert, und 1975 bekam die Baureihe mit dem Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 die automobile Krone aufgesetzt. Damals war der 6.9 mit knapp 70 000 D-Mark doppelt so teuer wie der alles andere als günstige 350 SE. Aber der Motor: acht Zylinder, 6,9 Liter Hubraum, 286 PS und 530 Newtonmeter maximales Drehmoment, allerdings etwas eingebremst von einer wenig dynamisch arbeitenden Dreigang-Wandlerautomatik. Mit mehr als 225 km/h Spitzengeschwindigkeit war der 450 SEL 6.9 schneller als die damalige Konkurrenz und eine gute Langstreckenlimousine.

Bewegt wurde sie von den Reichen und Schönen. Wirtschaftsbosse ließen sich ebenso wie Schauspieler und Könige nur allzu gern in einem 6.9er durch die Gegend chauffieren oder nahmen selbst das Steuer in die Hand. Nur bei den Politikern kam das unangefochtene Topmodell nicht in die Einfahrt, denn die gefährlichen siebziger Jahre bedingten gepanzerte Versionen, und die gab es nur als 350er und als 450 SEL mit 4,5-Liter-Motor.

Der Luxus im 450 SEL 6.9 war zwar nicht auf dem Niveau amerikanischer Konkurrenten, die im deutschen Markt freilich keine Rolle spielten, doch neben dem gewaltigen Achtzylinder-Triebwerk, einer hydropneumatischen Federung und Wandlerautomat bot der W 116er eine Ausstattung, die nur vom Über-Mercedes, dem 600, übertroffen wurde. Große Auftritte hatte der 450 SEL 6.9 vor allem am Rhein. Unzählige Male hat er den ebenso steilen wie kurvenreichen Anstieg zum „Regierungs-Hotel“ auf dem Petersberg erklommen, sich in Kurven gelegt, zurückgeschaltet und bullig herausbeschleunigt. Von dort aus sind es Minuten bis nach Bad Godesberg und Bonn zur Villa Hammerschmidt, dem Sitz des Bundespräsidenten. Neben dem legendären Mercedes-Benz 600 sind der W 116 und sein Nachfolger W 126 (ab 1979) untrennbar mit der Bonner Republik verwoben. Sie war klein, bürgerlich und im Vergleich zu den anderen internationalen Hauptstädten piefig.