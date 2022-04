Auf Winterreifen verzichten? : Und ewig nervt der Reifenwechsel

Früher gehörte der eigenhändige Wechsel von Winter- auf Sommerräder für die meisten Autobesitzer zum mehr oder minder beliebten Ritual an einem Samstag im Frühjahr. Dann wurde in immer mehr neuen Automodellen das Reserverad durch ein Notrad abgelöst, später kam Pannenspray, was die Wegrationalisierung des Wagenhebers rechtfertigte. Autoeigner, die dennoch selbst wechseln wollten, scheiterten häufig an der schieren Masse überbreiter Pneus im 19- oder 20-Zoll-Format. Mangels Kompatibilität von Radformat und Bandscheibe bleibt somit nur der Weg in die Werkstatt.

Die nimmt in der Regel etwa 40 bis 50 Euro für den Räderwechsel und bietet für einen ähnlichen Tarif gleich die Einlagerung an Ort und Stelle an, weil kaum noch jemand die schweren Dinger in Garage oder Keller wuchten will. Der kostenträchtige zweimalige Räderwechsel pro Jahr lenkt daher den Blick des gebeutelten Autofahrers verstärkt in Richtung Ganzjahres- oder Allwetterreifen. Deren Absatz weist seit Jahren steil nach oben: Verkauften Reifenhändler und Werkstätten im Jahr 2011 noch sechs Millionen Stück, waren es im vergangenen Jahr schon fast elf Millionen, wie der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk ermittelt hat. Damit lagen sie hinter Winterreifen (16,3 Millionen) und Sommerreifen (12,7 Millionen) auf dem dritten Platz des Jahresvolumens von rund 40 Millionen Personenwagenreifen. Der Anteil von Ganzjahresreifen hat sich zulasten von Winterreifen leicht erhöht.