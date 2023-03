Sie spalten die Politik in Berlin und Brüssel und werfen Fragen nach der Zukunft der individuellen Mobilität auf. Was sind E-Fuels, was können sie leisten? Eine kurze Erklärung.

Nichts ist so alt, wie die Zeitung von gestern. Und doch lohnt sich ab und an ein Blick ins Archiv. 2018 publizierten wir einen Beitrag, der eine mögliche Produktion synthetischer Kraftstoffe, meist E-Fuels genannt, thematisierte. Er endete mit dem wenig optimistischen Ausblick: „Die dieser Tage verhandelte und bis Ende des kommenden Jahrzehnts geltende Richtlinie zu den CO 2 -Flottengrenzwerten wird nach Einschätzung verschiedener Experten keine Vorteile für Autohersteller bieten, die ihren Kunden klimaneutrale Kraftstoffe anbieten. Denn dafür müsste die Herstellung solcher Kraftstoffe auf die Flottenemission angerechnet werden.“ Und weiter: „Doch den meisten Politikern scheinen diese Zusammenhänge zu komplex, um sie den Wählern zu vermitteln.“

Nun scheinen sich Berlin und Brüssel auf Initiative des deutschen Verkehrsministers doch auf eine Lösung für den E-Fuel-Einsatz zu einigen. Die Technik für deren Herstellung hat sich in den vergangenen fünf Jahren weiterentwickelt, die Grundlagen sind jedoch dieselben. Sie basiert auf einer nahezu schlichten Idee: Ein wenig Können vorausgesetzt, ist es möglich, nahezu beliebige Moleküle zu bauen, vorausgesetzt, man ist im Besitz der dafür benötigten Atome und von hinreichend Energie. Dies gilt auch für synthetisch erzeugte, also nicht auf Rohöl basierende Otto- und Dieselkraftstoffe. Als Zutaten für die synthetische Herstellung werden im Kern nur Wasserstoff, Kohlenstoff und Strom benötigt.

Porsche setzt auf Methanol als Zwischenprodukt

Verfahrenstechnisch konkurrieren verschiedene Wege. Der vermutlich energieeffizienteste ist ein Pfad über Methanol als Zwischenprodukt. Diesen Weg nutzt Porsche für das Pilotprojekt in Chile. Am Anfang steht dabei die Wasserstoffherstellung, die in einer Art „Brennstoffzelle rückwärts“ per Elektrolyse erfolgt. Der benötige Kohlenstoff soll aus der Luft abgeschieden werden, wofür ein adsorbierendes Verfahren zum Einsatz kommen soll, wie es in ähnlicher Form schon für das Auswaschen von CO 2 aus dem Abgas von Kraftwerken verwendet wird. Liegen Kohlendioxid und Wasserstoff endlich vor, geht es zunächst an die Methanolsynthese. Technisch wäre sie keine besonders aufregende Sache, wenn als Grundstoff wie bislang üblich Erdgas zum Einsatz käme. Erst in den letzten Jahren sind Katalysatoren auf Basis von Kupfer und Zinkoxiden entwickelt worden, die eine Herstellung direkt aus CO 2 und Wasserstoff ermöglichen.

Methanol ist flüssig und muss daher – anders als Wasserstoff – für den Transport über weite Strecken nicht tiefgekühlt oder unter hohem Druck gespeichert werden. Die Energiedichte ist rund halb so hoch wie die von Ottokraftstoff, und vermutlich wird Methanol in der Schifffahrt künftig als klimaneutraler Treibstoff direkt eingesetzt. Möglich wäre das auch in Pkw-Motoren, denn reines Methanol verbrennt fast vollständig ohne Rußbildung und zudem mit hohem Wirkungsgrad, wie Versuche der Universitäten Aachen und Stuttgart zeigen. Gegen den Einsatz im Pkw spricht allerdings, dass dafür speziell ausgelegte Motoren benötigt werden, was die Verwendung in der Bestandsflotte ausschließt. Deshalb wird das Methanol in einem weiteren Reaktorsystem nochmals umgebaut, zum größten Teil in einen Ottokraftstoff, der europäischen Normen entspricht.