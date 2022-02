Fahrbericht Suzuki Ignis : Ewig jung und altersmilde

Wenn ein Auto seit Jahren praktisch unverändert gebaut wird und sich trotzdem noch gut verkauft, könnte es daran liegen, dass die Form zeitlos ist. Und tatsächlich, der kleine Ignis von Suzuki, den es in der dritten Generation seit 2015 gibt, wirkt immer noch so, als würde er sich über einen großen Keks freuen. Eine dezente Überarbeitung gab es vor zwei Jahren, dabei wurde der Motor etwas kleiner und schwächer, jetzt leistet der Mild-Hybrid 83 PS (61 kW) statt 90, und er hat nur noch 107 Nm statt 120, zum Glück ist es ein Vierzylinder geblieben.

Wobei das „Mild“ wörtlich zu nehmen ist, denn der Startergenerator steuert atemberaubende 1,94 kW bei. Was der Antrieb gerade macht, nämlich Rekuperation oder nicht, lässt sich auf dem Infodisplay abrufen, es tut so, als wäre die Batterie immer randvoll, und ist etwas trist. Damit steht es in hartem Kontrast zu den hübschen Rundinstrumenten daneben. Die milde Hybridisierung gab es 2017 auch schon, aber nicht in Kombination mit dem damals gefahrenen Allradantrieb. Jetzt war der Fronttriebler dran, der mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,1 Liter freilich auch nicht sparsamer ist und sich zu einer Höchstgeschwindigkeit von 153 km/h quälte, der alte lief im Test 170.

Vielleicht war leichter Gegenwind, auch an sonst kaum merklichen Steigungen fällt das Tempo deutlich ab. Das ist vielleicht gut, denn der Ignis läuft auf der Autobahn wie ein Hase auf der Flucht, das zu große und dünne Lenkrad ist da keine Hilfe. Hoppeln ist auch bei der kleinsten Unebenheit angesagt. Wie’s der Zufall will, hatte es zur Testzeit heftig geschneit, der Ignis steckte in einer Schneewehe fest, und wir fragten uns, welchen Nachteil eigentlich der nunmehr ebenfalls hybridisierte Allradler hat – von den rund 1500 Euro Aufpreis mal abgesehen.

In der von uns gefahrenen Comfort-Ausführung ist der Ignis immer noch sparsam ausgestattet, 20.000 Euro sind mit ein paar Extras rasch erreicht. Dafür bekommt man ein winziges Auto, das innen brauchbar Platz hat und auch sonst alles, was ein junges oder altes Paar in der Stadt haben muss.