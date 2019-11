Das Grenzwert-Drama : 95 Gramm

Fast das Gewicht einer Tafel Schokolade, und das je Kilometer: 95 Gramm, mehr Kohlendioxid soll ein europäisches Durchschnittsauto vom kommenden Jahr an nicht mehr ausstoßen. Wird es aber, sagen viele Fachleute, und zwar nicht, weil die Fahrer andauernd auf dem Gaspedal stünden und so die übliche Diskrepanz zwischen Norm und Normalität zu Tage träte. Beinahe allen Herstellern droht, die in offiziellen Prüfstandstests ermittelten Sollwerte zu verfehlen. Das Schicksal scheint kaum abzuwenden, es schlägt zu mit der Macht eines klassischen Dramas und lässt sich demzufolge in fünf Akten erzählen.

Erster Akt: Exposition

Was in Zukunft passieren wird, wurzelt oft tief im Vergangenen. Ende der 1990er Jahre ringt der europäische Verband der Automobilhersteller (ACEA) mit der Europäischen Kommission um eine freiwillige Selbstverpflichtung, die den Kraftstoffverbrauch neuer Pkw reduzieren soll. Man einigt sich schließlich, kurz nach der Jahrtausendwende, auf einen Flottendurchschnittswert von 140 Gramm pro Kilometer, das entspricht rund fünf Litern Benzin oder – des höheren Kohlenstoffanteils im Kraftstoff wegen – 4,5 Liter Diesel. Spätestens 2008 soll er erzielt werden. Weil der Dieselmotor im Premiumsegment gerade erst am Anfang seiner Karriere steht, gehen die Autohersteller davon aus, den Wert sicher zu erreichen. 2007 erscheint dann, kurz vor dem Genfer Autosalon, ein neuer Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC, der keinen Zweifel daran lässt, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird. Hektisch bekleben einige Hersteller ihre Ausstellungsfahrzeuge mit Folien, die auf den niedrigen CO2-Ausstoß hinweisen sollen. Der neue Smart wird sogar als „CO2-Weltmeister“ ausgerufen.

Nur bei einem einzigen Hersteller existiert schon so etwas wie eine CO2-Strategie: Der BMW-Vorstand hatte den Motorenentwickler Johannes Liebl damit beauftragt, die Treibhausgasemissionen für das komplette Modellprogramm zu senken. Der Ingenieur erkennt, dass er es allein über Effizienzsteigerungen beim Motor nicht erreicht, und schnürt Ausstattungspakete, die den Luftwiderstand und das Gewicht verringern sollen. Vermarktet werden sie schon 2007 als „Efficient Dynamics“. Viel wichtiger aber ist eine interne Maßnahme, die Liebl durchsetzt: Fortan werden die Kosten für jedes eingesparte Gramm Kohlendioxid berechnet, um verschiedene Technologien miteinander vergleichen zu können.

Zweiter Akt: Komplikation

Als kurz darauf die Finanzkrise ausbricht und infolgedessen Europas Automarkt allein im Jahr 2008 um acht Prozent schrumpft, interessiert sich kaum mehr jemand für die Selbstverpflichtung, es geht nicht nur für Opel ums nackte Überleben. Das Ziel wird verfehlt, der Durchschnittswert aller Neuzulassungen beträgt 155 Gramm pro Kilometer. Hinter den Kulissen freilich gärt es in Brüssel. Erstmals in der Geschichte des europäischen Autobaus arbeiten Kommission und Parlament an verbindlichen Vorschriften für den CO2-Ausstoß, die im Frühjahr 2009 in Kraft treten. Demnach muss ab dem Jahr 2015 ein Flottendurchschnittswert von 130 Gramm erreicht werden, er soll bis zum Jahr 2020 auf 95 Gramm absinken.

So merkt es sich die Öffentlichkeit, doch die Verordnung schreibt einige Details fest, die im Verlauf des Dramas noch wichtig werden. Das übergeordnete Ziel gilt nämlich für ein Theoriekonstrukt, ein Referenzfahrzeug mit einer Masse von 1372 Kilogramm, das entspricht in etwa einem vernünftig ausgestatteten Golf. Darauf basierend, werden für jeden Fahrzeughersteller individuelle Flottengrenzwerte festgelegt. Ermittelt werden diese durch eine Formel, die Anzahl und Gewicht der tatsächlich verkauften Fahrzeuge berücksichtigt. Anders formuliert: Je mehr schwere Fahrzeuge ein Hersteller verkauft, desto mehr CO2 dürfen diese im Schnitt verbrauchen – physikalisch zwar sinnvoll, bestraft diese Regel jedoch all jene, die in Leichtbau investieren.