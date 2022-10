Range Rover Sport : So eilt der Earl nach Wimbledon

Land Rover stellt dem neuen Range Rover nur wenige Monate nach dem Start wieder einen Range Rover Sport zur Seite. Technisch weitgehend identisch, aber etwas flacher, bei gleichem Radstand einen Hauch kürzer und mit einem neuen Heck samt sichtbaren Endrohren wirkt der Abkömmling etwas weniger distinguiert. So spricht er all jene Besserverdiener an, die bisweilen ein wenig Nervenkitzel brauchen und sich auf Reisen im Salon nicht vollends sedieren lassen wollen.

Wenn ein Range Rover Sport treibt, ist das allerdings keine schweißtreibende Angelegenheit in atmungsaktiver Funktionswäsche, sondern ein stilsicheres Unterfangen in Designer-Tweet, eher Wimbledon als Wembley. Denn auch auf der Überholspur wahrt der große Brite stets Stil und lässt sich nur widerwillig aus der Ruhe bringen. Wie auch, bei einem Leergewicht von 2,4 bis 2,8 Tonnen? Und natürlich kommt er im Gelände mit einem Heer an elektronischen Helfern mindestens so weit wie sein vornehmer Vetter.

Doch es sind nicht nur das Design und die etwas einnehmendere Sitzposition auf tiefer ausgeschnittenen Fauteuils statt gemütlicher Thronsessel, die den Unterschied machen. Land Rover hat den Koloss tatsächlich etwas knackiger abgestimmt und ihm vor allem drei Pulsbeschleuniger eingebaut. Ein Wankausgleich sorgt für stete Contenance auch in engen Kehren. Die dynamische Luftfederung mit variablem Kammervolumen hält ihn tapfer in der Horizontalen, und die Hinterachslenkung garantiert ein handliches Fahrgefühl: Während des Rangierens im Parkhaus oder der Ausfahrt durch die Altstadt fühlt sich der Range Rover Sport deshalb kaum größer an als der kleinere Evoque.

Den Antrieb übernehmen die bekannten Motoren mit einem 4,4 Liter großen und 530 PS starken V8 an der Spitze, den die Briten bei BMW einkaufen. Er schafft den Sprint auf 100 km/h in 4,3 Sekunden, erreicht maximal 250 km/h und passt damit vielleicht am besten zum sportlichen Anspruch bar jeder Vernunft. Wer der zumindest ein wenig Gehör schenkt, der ist besser bedient mit einem der zwei Sechszylinder-Plug-in-Hybriden. Die bieten Systemleistungen von 440 und 510 PS, einen fast 40 kWh großen Akku und Reichweiten von mehr als 110 Kilometern. Zumal zumindest der stärkere der beiden Antriebe ähnlich agil auftritt. Zwar fährt einem während des Kick-downs keine Faust in den Magen, und wildes Auspuffgeheul ist die Sache des Land Rovers ohnehin nicht. Doch wenn 700 Nm ans Werk gehen, ist die Masse plötzlich nicht mehr ganz so träge. 5,2 Sekunden von 0 auf 100 sind deshalb nicht schlecht, genauso wenig wie die 242 km/h Spitze.

Daneben hat Land Rover auch noch ein paar weniger spitz positionierte Triebwerke im Angebot: So fährt der Range Rover Sport mit drei Dieselmotoren aus der Ingenium-Familie vor, die aus sechs in Reihe montierten Zylindern 250, 300 oder 350 PS schöpfen. Für die Otto-Fraktion ohne Allüren gibt es im Basismodell einen ebenfalls drei Liter großen Sechsender mit 400 PS.

Mit dem Sportabzeichen verliert der Range Rover jene Ehrfurcht gebietende Souveränität eines Blech gewordenen Buckingham Palace und reiht sich ein in die Phalanx der Edel-SUV vom Schlage eines Porsche Cayenne, BMW X5 oder Mercedes GLE. Allerdings unterlässt er, anders als X6 oder Q8 (vom Lamborghini Urus ganz zu schweigen) jegliche Provokation. Doch bietet er dafür ein wenig Fracksausen und Nervenkitzel im Alltag der Besserverdienenden.

Den Puls treibt der Range Rover Sport sogar schon vor der ersten Ausfahrt in die Höhe: durch den Blick auf die Preisliste. Denn nur weil er gut 30.000 Euro weniger kostet als der vergleichbare Range Rover, ist er noch lange kein Schnäppchen: Los geht es erst bei 93.000 Euro. Adel verpflichtet.