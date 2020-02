Seat Leon : Fescher Löwe im Golf-Revier

Konkurrenz und Erfolg können unerwartete Folgen haben. Luca de Meo hat aus dem Sorgenkind Seat einen Hoffnungsträger gemacht, weshalb er nun selbst einer geworden ist und von Renault an die Konzernspitze abgeworben wurde. Zugleich wird sich die Muttergesellschaft Volkswagen die Augen reiben, was die Spanier gegen den neuen Golf in Stellung bringen. Der neue Seat Leon nämlich wird nach erster Inaugenscheinnahme ein Knüller in der Golf-Klasse.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Glaube niemand, Vielversprechendes komme von ungefähr. 1,1 Milliarden Euro sind in seine Entwicklung geflossen. Die vierte Generation tritt mit attraktivem Design auf, ohne zu übertreiben. Innen ist sie auf modernem Stand, verschont uns vor überfordernden Star-Wars-Allüren, den Bildschirm auf dem Armaturenbrett gibt es in zwei Größen.

Der Leon hat fortan stets vier Türen, der Zweitürer entfällt mangels Nachfrage, der Kombi bleibt erhalten. 4,37 Meter misst die Limousine, 4,64 Meter der ST. Der Radstand legt etwas zu, was dem Raumgefühl zugutekommt. 380 Liter passen in den Kofferraum, im Kombi sind es 617 Liter. Die Motorenpalette entstammt dem VW-Regal, sie reicht vom 1.0-Liter-Dreizylinder mit 90 PS bis zum 2.0-Liter-Diesel mit 150 PS. Auch Mildhybrid, Plug-in-Hybrid und eine Version mit Erdgasantrieb kommen.

Schaltgetriebe oder DSG-Doppelkupplung übertragen die Kraft. Es bleibt also kaum ein Wunsch offen, außer dem nach einer 200 plus PS-Variante vielleicht. Der neue Leon kommt im April auf den Markt. Über die Preise macht Seat noch keine brauchbaren Angaben. Bislang ging es unter 19.000 Euro los, ein attraktives Modell erforderte mindestens 23.000 Euro. Wie auch immer, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Löwe nicht gut brüllen würde.