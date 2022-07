Cyberreifen von Pirelli : Reifen mit Köpfchen

Der McLaren Artura ist einer der ersten Supersportwagen mit Plug-in-Technik. Und er ist das erste Serienauto mit „Cyber Tires“. Ein kleiner, knapp zehn Gramm schwerer Minicomputer sitzt innen auf der Lauffläche des Reifens und kommuniziert via Bluetooth per Funk mit dem McLaren und übermittelt wichtige Daten wie die Reifentemperatur oder den jeweiligen Luftdruck. Diese werden dann im Cockpit angezeigt. Natürlich haben alle vier Räder, vorn sind es 19- hinten 20-Zöller, einen dieser Sensoren, die ähnliche Systeme im Ventil, die übrigens schwerer sind, überflüssig machen. Der Artura ist nur für diese Reifen (235er und 295er) homologiert, es gibt den Pirelli P Zero zudem in einer Corsa-Rennversion und als Winterreifen. Steht im Herbst der Reifenwechsel an, muss nach dem Tausch nichts neu kalibriert werden.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Allerdings sollte ein McLaren nicht ohne vier Cyber Tires gefahren werden. Im Notfall gehe das schon, nach einem Platten einen einzelnen anderen Pneu aufzuziehen, sagt Corrado Rocca, bei Pirelli für die Entwicklung des Systems verantwortlich, doch das müsse die Ausnahme bleiben. Er verspricht, auf jeden Fall überall genügend Reifen fürs Ersatzgeschäft vorzuhalten.

Produziert werde in verschiedenen Werken, der Computer sitzt immer an der gleichen Stelle. Rocca sagte in einem Gespräch mit der F.A.Z., man habe mehr als zehn Jahre an dem System gearbeitet. McLaren sei der Anfang, man stehe mit verschiedenen Herstellern in Verbindung und werde schon bald den nächsten Cyber Tire präsentieren können.

Sie seien nicht nur für Supersportwagen ge­dacht, generell funktioniere das in Reifen jeglicher Größe, aber wegen der Mehrkosten werde es zunächst eher im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Rocca sieht für Cyber Tires eine große Zukunft, es seien noch viele an­dere Funktionen denkbar, einfache wie das Übermitteln der gefahrenen Ge­schwindigkeit oder auch das Senden des Gewichts, das auf den Reifen lastet, was bei Elektroautos und deren Reichweitenberechnung von Bedeutung sei. Auch wenn man an das autonome Fahren denke, biete ein Cyber Tire viele Möglichkeiten.

Seine Energie holt sich der Computer aus einer Batterie, die auf die Lebensdauer des Reifens ausgelegt ist. Diese Pirellis haben eine Lebenserwartung von rund 13.000 Kilometer. Sie kosten rund 25 Prozent mehr als gewöhnliche Supercar-Reifen, was nicht nur auf diese Technik, sondern zudem auf besonders leise Laufeigenschaften zurückzuführen sei.