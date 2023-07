Jahrzehntelang war er so etwas wie das Phantom unter den Petrolheads: Wann immer in der Szene der Autosammler über den Verbleib eines besonders exklusiven Oldtimers, über den Verkauf eines verdienten Rennwagens oder über die Zuteilung für eines dieser neumodischen Hypercars gemunkelt wurde, dann raunte jemand auch seinen Namen. Denn kaum einer in Deutschland ist so verrückt nach Autos wie Friedhelm Loh. Und niemand ist dabei so vermögend, dass er sich diese Leidenschaft auch so leichtfertig leisten kann. Schließlich wird er als Gründer der Loh-Group und damit als Chef des Industrieausrüsters Rittal auf der Liste der reichsten Deutschen meist unter den ersten zehn geführt.

Kein Wunder also, dass nach eigenem Bekunden über die Jahre eine vierstellige Zahl an Autos durch die Hände des Industriemagnaten aus Mittelhessen gegangen sind und mittlerweile mehr als 300 PS-Pretiosen seine Hallen füllen. Nur zu sehen bekommen haben diesen Fuhrpark bisher lediglich ein paar Ausgewählte.