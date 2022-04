Die Yachten der Oligarchen : Wohin mit der Matrjoschka?

China und Nordkorea sind nicht weit: Die 140-Meter-Oligarchenyacht „Nord“ sucht Zuflucht an einem nicht sonderlich glamourösen Ort – in Wladiwostock. Bild: AFP

Die Betreiber der Websites marinetraffic.com oder vesselfinder.com haben derzeit ordentlich Zulauf. Seit mehreren Wochen verzeichnen sie erhöhte Zugriffszahlen. In der Vergangenheit eher von der maritimen Wirtschaft oder von sogenannten Shipspottern genutzt, sind die beiden Portale, mit denen sich Schiffsbewegungen weltweit verfolgen lassen, in der breiten Allgemeinheit angekommen. Den Traffic bringt vor allem die Suche nach Megayachten russischer Oligarchen, seitdem große Nachrichtenportale auf die Tracking-Portale verlinken und die 20-Uhr-Nachrichten das Thema aufgreifen. Auch einige Social-Media-Accounts befeuern das Ganze – beispielsweise auf Twitter @SanctionsAhoy oder @RussiaYachts.

Was zuvor nur einige wenige Insider beobachteten, tun nun Millionen Menschen. Wer fährt wann wie schnell und vor allem wohin? Die AIS-Signale der großen Yachten machen es möglich; und die Aussendung ist gar vorgeschrieben. Wenn ein Kapitän sie deaktiviert, um inkognito zu fahren, dann gibt es schnell Probleme mit dem Flaggenstaat, der die Yacht aus dem Register löschen darf. Ohne Registrierung in einem Flaggenstaat ist es dann fast unmöglich, Häfen anzulaufen oder eine Versicherung zu erhalten. Der Flaggenstaat Isle of Man soll schon zwei russischen Megayachten die Registrierung entzogen haben. Und Lloyd’s Register, eine britische Klassifikationsgesellschaft, versagt seit Mitte März allen Schiffen unter russischer Kontrolle, in russischem Eigentum oder unter russischem Management die Klasse. Der Betrieb von Superyachten, die sich unmissverständlich russischen Olig­archen auf Sanktionslisten zuordnen lassen, wird sich grundlegend verändern.