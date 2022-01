Rückblick auf 1972 : Ein starkes Autojahr

Die Redaktion „Technik und Motor“ blickt seit mehr als 20 Jahren im Januar auf die Autos vor 50 Jahren zurück. Was kam damals auf den Markt und was hat die Welt bewegt? Die wichtigsten europäischen Neuheiten des Jahres 1972.

Das Jahr beginnt mit etwas mehr Freiheit für die Deutschen in der DDR: Die Visumpflicht für Polen wird aufgehoben. Gut 14 Tage später verschwindet in Westdeutschland nach einer Anweisung des Innenministeriums hochoffiziell der Begriff „Fräulein“. Derweil läuft in Rüsselsheim schon seit Dezember 1971 der neue Opel Rekord vom Band, heute als D-Rekord in den Annalen, bis August 1973 wird er noch Rekord II genannt. Die Baureihe wird ein riesiger Erfolg, mehr als 1,1 Millionen Einheiten werden verkauft, darunter ist erstmals auch ein Dieselmodell. Der Rekord ist sozusagen der Vorbote für ein ganz starkes Autojahr. Viele Modelle, die heute noch einen guten Namen haben, kamen damals neu auf den Markt. Als Erstes sei der Ford Consul/Granada genannt, der auf dem Genfer Autosalon im März debütiert, zusammen mit dem bis heute unvergessenen Renault R5 und eher vergessenen Modellen wie dem Fiat 132. In Genf darf auch der Opel Commodore, so heißen die Sechszylinderversionen des Rekord, erstmals ins Rampenlicht. Und der Jensen-Healey erregt einiges Aufsehen.

Der Ford Consul/Granada ersetzte die Modelle 17, 20 und 26 M. Der Granada war schlicht das luxuriösere Modell, er wurde bis 1985 verkauft, 1977 gab es eine Runderneuerung. Dagegen verschwand der Consul schon im Januar 1975 aus dem Programm. Es gab den Ford als Limousine und auch als Kombi und Coupé, mit einer Länge von 4,57 Meter war er ein direkter Konkurrent des Opel Rekord.

Elektrische Prototypen von Renault und Mercedes-Benz

Abseits der Autowelt bewegt die Menschen im Frühjahr 1972 der Blutsonntag von Derry am 30. Januar, 14 Demonstranten werden von britischen Fallschirmjägern erschossen. Der Nordirlandkonflikt wird Europa noch lange Jahre beschäftigen. Ende Februar wird eine Lufthansa-Maschine nach Aden entführt, die Bundesregierung zahlt fünf Millionen Dollar Lösegeld.

Dass damals schon über Elektromobilität diskutiert wurde, mag überraschen. Im März findet in Brüssel ein großes Symposion zum Thema statt, Renault schickt vier elektrische R4 als Prototypen, Mercedes-Benz einen elektrischen Lieferwagen. Als größte Schwierigkeit werden die schweren Bleibatterien ausgemacht. Ende März siegt Vicky Leandros mit „Après Toi“ beim Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ende April scheitert im Bundestag das konstruktive Misstrauensvotum gegen Kanzler Willy Brandt. Dabei war sein Gegenspieler Rainer Barzel sich seines Sieges sicher gewesen. Im Juni wird Bayern München im eben eröffneten Olympiastadion in einer Art Endspiel Deutscher Fußballmeister mit einem 5:1 über Schalke 04. Die Knappen trösten sich später mit dem DFB-Pokal, und Deutschland wird erstmals Fußball-Europameister.

Am 3. Juni tritt das Transitabkommen mit der DDR in Kraft, zwei Tage zuvor war RAF-Topterrorist Andreas Baader in Frankfurt verhaftet worden. Im September schaut die Welt auf die Olympischen Spiele, die so fröhlich beginnen und mit einer großen Tragödie enden. Arabische Terroristen überfallen die israelische Mannschaft, nach einem missglückten Befreiungsversuch sterben auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck alle neun Geiseln, zwei weitere waren zuvor schon ermordet worden. Fünf Terroristen werden erschossen, ein beobachtender, nicht in den Kampf eingreifender Polizist stirbt durch eine verirrte Kugel. Ein Fiasko. Die deutschen Behörden waren von der Situation völlig überfordert. Als Konsequenz wird unter anderem die GSG 9 gegründet. Die drei verhafteten Terroristen werden Ende Oktober 1972 nach einer abermaligen Entführung einer Lufthansa-Maschine freigepresst. Zwei von ihnen werden Jahre später durch den israelischen Geheimdienst Mossad exekutiert. Einer lebt angeblich noch heute irgendwo in Afrika.

Der Audi 80 wird auf Anhieb zum Marktschlager

Der Angriff auf die Spiele lässt die Welt den Atem anhalten, sie werden unterbrochen, aber nicht abgebrochen, wie es manche fordern. Bis heute liegt ein Schatten auf den Münchener Spielen. Viele neue Autos, die im Herbst auf den Autoschauen in London, Paris und Turin gezeigt werden, sind eine willkommene Ablenkung. Schon im August hatte VW den 411 durch den 412 mit seinen markanten Doppelscheinwerfern ersetzt. Neu im Sommer kommt außerdem der 4,18 Meter lange Audi 80, zunächst nur als Zweitürer, der auf Anhieb ein Marktschlager wird. Er ist das erste Baukastenauto aus dem VW-Konzern und kommt ein Jahr später als VW Passat. 1972 haben die 80er-Motoren noch bescheidene 55, 75, 85 oder 100 PS.