„Caravan, Motor und Touristik“ : Wo Wohnen zum Wagen wird

Caravaning-Urlaub ist beliebt wie nie zuvor. Wieder legen die Hersteller Verkaufszahlen in Rekordhöhe hin. Wir haben uns die neuesten Trends in Stuttgart auf der Messe angesehen.

Den Herstellern von Wohnwagen und Wohnmobilen gehen langsam die Superlative aus. Abermals ist ein Jahr mit Rekordzahlen zu Ende gegangen, wieder sind die Zuwächse in zweistelliger Höhe ausgefallen. Mehr als 54.000 neue Reisemobile und 27.000 Caravans wurden 2019 in Deutschland verkauft. Das entspricht Steigerungen von 15,2 und 10,7 Prozent. Und ein Ende des rasanten Aufschwungs der Branche ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Eine vom Hersteller-Verband CIVD (Caravaning Industrieverband Deutschland) in Auftrag gegebene Studie ergab, dass 14,2 Millionen Menschen in den nächsten fünf Jahren Urlaub im Wohnwagen oder Reisemobil machen wollen.

Viele Novizen mieten erst einmal, bevor sie sich dann zum Kauf entschließen. Die Klientel ist in der Regel gehobeneren Alters, das Geld sitzt locker, der Vorruhestand will genossen werden. Auch der Andrang auf der CMT in Stuttgart, der ersten Fachmesse des Jahres für „Caravan, Motor und Touristik“ in Stuttgart, zeugt vom großen Interesse an dieser Urlaubsform. Am vergangenen Wochenende stauten sich 90.000 Besucher vor und auf dem Messegelände, einige Hallen mussten vorübergehend geschlossen werden.