CO2-neutrales Fliegen : Ein kleines Molekül für große Flieger

Aktualisiert am

Triebwerkhersteller Rolls-Royce entwickelt zusammen mit der Fluglinie Easy Jet eine Wasserstoff-Turbine. Erstes Ergebnis: Sie funktioniert. Ungelöst bleibt die Frage der Speicherung an Bord.

Je leichter, desto besser. Dieses Motto galt in der Luftfahrt schon immer. Insofern ist es nur konsequent, das kleinste Atom daraufhin zu untersuchen, ob es als Brennstoff für Flugturbinen taugt, zumal sich Wasserstoff mit vergleichsweise geringen Verlusten aus regenerativ erzeugtem Strom und Wasser erzeugen lässt.

Johannes Winterhagen Redakteur in der Wirtschaft, Ressort Technik und Motor Folgen Ich folge

So gab der Triebwerkhersteller Rolls-Royce Ende November erste Ergebnisse einer Entwicklungskooperation mit der Fluglinie Easy Jet bekannt. In den zugrunde liegenden durchgeführten Versuchen kam die Turbo-Prop-Turbine AE2100A zum Einsatz. Dieser Maschinentyp treibt normalerweise das Kurzstrecken-Flugzeug Saab 2000 an, freilich mit Kerosin betrieben.

Mit diversen Prüfstandsversuchen sollte zunächst nachgewiesen werden, dass ein zuverlässiger Betrieb der Turbine mit Wasserstoff überhaupt möglich ist. Sowohl die Kraftstoffzuführung als auch das Kerntriebwerk wurden auf die thermodynamischen und chemischen Eigenschaften des neuen Treibstoffs ausgelegt, wobei Rolls-Royce die Details der Veränderungen nicht offenlegt.

Platzprobleme

Grundsätzlich gilt der Betrieb von Gasturbinen mit Wasserstoff als beherrschbar. Sowohl GE als auch Siemens Energy liefern bereits Aggregate für die Stromerzeugung aus, die zu 100 Prozent mit dem Gas betrieben werden können. Ein Spezifikum in der Luftfahrt stellt das Abgasverhalten dar: Eine nachträgliche Abgasreinigung ist technisch nicht möglich, weshalb die Stickoxid-Rohemissionen allein durch innermotorische Maßnahmen gesenkt werden können.

Die Wasserstoffverbrennung arbeitet nicht nur mit sehr hohen Temperaturen, sondern üblicherweise auch mit Luftüberschuss, was die Bildung von Stickoxiden begünstigt. Die Projektpartner zeigen sich jedoch zuversichtlich, dass die Emissionen durch weitere, schon geplante Versuche ähnlich zu verringern seien, wie dies in der Vergangenheit für den Kerosinbetrieb gelang.

Auf 200 bar komprimiert

Die große Herausforderung für Wasserstoff-Flugzeuge ist ohnehin vermutlich nicht die Verbrennung, sondern die Speicherung des Gases. Die Versuchsreihe führte Rolls-Royce mit auf 200 bar komprimiertem Wasserstoff durch. Was viel klingt, liegt deutlich unter den 700 bar, die bereits in der Fahrzeugindustrie in Kleinserien verwendet wird. Doch selbst dann kommt ein Kubikmeter gasförmiger Wasserstoff nur auf 1332 Kilowattstunden. Ein Kubikmeter Kerosin kommt hingegen auf rund 10.000 Kilowattstunden.

Mehr zum Thema 1/

Um vergleichbare Strecken zu absolvieren, müssten die Tanks also größer ausfallen, die Tragflächen reichen für die Behälter nicht aus. Deshalb gab Airbus jüngst bekannt, es mit kryogener Wasserstoffspeicherung zu versuchen. Diese nutzt sehr tiefe Temperaturen von weniger als 252 Grad Celsius, bei denen der Wasserstoff als Flüssigkeit vorliegt. Verglichen mit einer 700-bar-Speicherung verdoppelt sich dann der Energiegehalt je Volumeneinheit. Ob das für die zivile Luftfahrt reicht, bleibt vorerst offen. Denn für deren Bilanz könnte es sich trotz der damit verbundenen Wandlungsverluste als vorteilhaft erweisen, Wasserstoff zu synthetischem Kerosin weiterzuverarbeiten und dafür mehr Passagiere an Bord zu lassen.