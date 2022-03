Schon seit 1949 treffen sich alljährlich im August die Speed-Freaks am ausgetrockneten Teil des Lake Bonneville, um auf der Salzebene auf die Jagd nach Geschwindigkeitsrekorden in allen Klassen zu gehen. Bei diesem Leistungsanspruch liegt es nahe, dass die bis an die Grenzen des Machbaren getunten Fahrzeuge stets dem neuesten Stand der Technik entsprechen, ihr oft genug sogar ein gutes Stück voraus sind.



Größere Teams, die in ihren Trailer-Burgen mit bester Ausrüstung an ihren Hightech-Fahrzeugen schrauben, sind bei der Speed Week eher Regel als Ausnahme, das war auch vor 60 Jahren schon so. Deshalb sorgt der 63 Jahre alte Mann aus Neuseeland mit seinem Vorkriegs-Oldtimer und dem klapprigen Kombi im Fahrerlager gleichermaßen für Erheiterung wie Mitleid. Viele fragen sich, warum der rüstige Kiwi eine wochenlange Anreise auf sich nimmt, um sich hier mit einem Uralt-Motorrad aus der Pionierzeit lächerlich zu machen. Warum tut man sich so etwas an? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick zurückwerfen.

1899 geboren, war Munro in Edendale in der Nähe von Invercargill aufgewachsen, einer kleinen neuseeländischen Idylle am südlichsten Ende der beiden großen Inseln. Seine Kindheit verbrachte er auf einer Farm und lernte schon in jungen Jahren all das Handwerk, das dort vor gut hundert Jahren gebraucht wurde – und mehr. Denn in dem jungen Herbert James erwachte früh auch eine Leidenschaft für Motorräder, was wohl vor allem seinen vielen Ausflügen an den nahegelegenen Oreti Beach geschuldet war. Der 26 Kilometer lange und nahezu schnurgerade Sandstrand lockte damals schon Schnellfahrer an, die den Möglichkeiten ihrer Fahrzeuge auf den Zahn fühlen wollten. Der kleine Burt hockte in den Dünen, berauschte sich an den vorbeidonnernden Maschinen und träumte schon bald vom eigenen Motorrad.



Ganze 15 ist er, als er sich im Jahr 1914 eine rund drei PS starke Douglas zulegt, danach macht er eine Clyno so schnell wie keine Clyno zuvor, zumindest nicht am Oreti Beach. Keine 21 ist er, als dann die Maschine seinen Weg kreuzt, die er zeitlebens modifizieren und die viele Jahrzehnte später seinen Ruhm begründen sollte: eine 1920 gebaute Indian Scout, das seinerzeit neueste Modell der amerikanischen Marke, mit seitengesteuertem 600er V-Twin, Fußkupplung, Handschaltung, etwa 10 PS stark und rund 55 mph (knapp 90 km/h) schnell.

Mit dieser Indian tritt Munro bei Berg- und Straßenrennen an, doch die Leistung der Indian reicht nicht aus, um vorne mitzufahren. Und so beginnt er, dem V-Twin mehr Leben einzuhauchen, wobei er sich nicht mit Kleinigkeiten begnügt. Munro schmilzt mechanischen Schrott und alte Bleche ein und gießt daraus neue Pleuel und Kolben – im Sand am Strand. Tagsüber schuftet er auf der Farm, abends und nachts schraubt er an seiner Indian. Jahre geht das so. Und bleibt nicht ohne Folgen.