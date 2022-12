Reifentest mit der DS : Der zweimotorige Tausendfüßler

Die von 1955 bis 1975 produzierte französische Design- und Technikikone Ci­troën DS war von Beginn an ein begehrtes Objekt für Spezialumbauten. So wurde zum Beispiel die Kombivariante Break damals in ihrer Heimat häufig als Krankentransportwagen genutzt, während verlängerte Sondermodelle mit zwei Hinterachsen gelegentlich auch auf nächtlichen deutschen Autobahnen als Eiltransporter für druckfrische Tageszeitungen gesichtet wurden. Diese Umbauten kamen häufig aus der Karosserieschmiede von Pierre Tissier in Ville­neuve-le-Roi. Dort entstanden auch etliche bis zu neun Meter lange Abschleppwagen auf DS-Break-Basis, deren absenkbare Ladefläche auf drei Nachläufer-Hinterachsen ruhte.

Ungleich größer war der technische Aufwand, den vor fünfzig Jahren die Konstrukteure des Citroën DS PLR Break trieben, eines spektakulären Unikats, das der Reifenhersteller Michelin – damals Anteilseigner von Citroën – für die Erprobung von Nutzfahrzeugreifen in Dienst stellte. Die drei Buchstaben PLR standen für Poids Lourd Rapide (schneller Lastwagen), aber im Volksmund hieß das Gefährt bald nur noch Mille Pattes (Tausendfüßler).