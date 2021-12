Range Rover : Wilde Gesellen und Windschmeichler

Was vor 51 Jahren als eckige Schachtel auf grob gummierten Rädern Fahrt aufnahm, schwebt heute als Windschmeichler auf Luftpolstern in eine automobile Welt des Umschwungs. Der Range Rover wechselt in die fünfte Modellgeneration und möchte bleiben, was er in den Augen seiner Fans schon immer war: König der Geländewagen. Dafür muss er zweierlei Tugenden pflegen: seinem britischen Stil treu bleiben und gleichzeitig den Aufbruch in die digitale Welt wagen.

Designer Andy Wheel hat sich ins Zeug gelegt und ein stattliches SUV von schnörkelloser Eleganz geschaffen, das schon auf den ersten Blick als Range Rover erkannt wird. Wo andere Geländewagen mit Sicken, Powerlines, muskulösem Blähwerk und allerlei Zierrat um die Einzigartigkeit ihrer Karosserie ringen, reichen dem neuen Range Rover gelungene Proportionen, einzigartig klare Flächen sowie einige Design-Zitate aus der Ahnenreihe. Dazu zählen der vorn kurze und hinten lange Überhang und natürlich sein schwebendes Dach über der rundum bündigen Verglasung. Hinzu kommen die schalenförmig modellierte Motorhaube und die seit jeher geteilte Heckklappe. Verfeinert wird mit LED-Lichtern, die wie eingebettet in geschliffenes Glas wirken, und mit nur einer einzigen seitlichen Sicke.

Wenngleich auch das Interieur völlig neu gestaltet ist, fühlt man sich nicht wirklich überrascht. Digitale Anzeigen haben Einzug gehalten, was dem Zeitgeist entspricht. Man sitzt wie gehabt erhaben im üppig gepolsterten Mobiliar, blickt auf den öffentlichen Verkehr von oben herab und streichelt edle Materialien. Schalter sind nur noch zur Steuerung von Klimatisierung und Fahrmodus verbaut.

Natürlich sind starke Motoren verbaut. Entweder ein längs verschraubter 3,0-l-Reihensechszylinder Turbodiesel in den Leistungsstufen 249 PS (183 kW), 300 PS und 350 PS oder ein aufgeladener Benzin-Kostgänger als 3,0-l-Reihensechszylinder mit 400 PS.

Als Schritt in Richtung Elektromobilität darf gewertet werden, dass sowohl der dieselnde Selbstzünder als auch der Benziner als Mildhybride ausgelegt sind, also elek­trisch zugespeist werden. Ab Frühjahr 2022 werden dann zwei an der Steckdose aufladbare Plug-in-Benzin-Hybride mit 440 und 510 PS nachgeschoben. Sie sollen bis zu 100 Kilometer elektrisches Fahren erlauben. Mit ausschließlich batterieelektrisch betriebenen Range Rover legt die Marke auf einer speziell dafür entwickelten Plattform aber erst im Jahr 2024 los.

Dass als Topmotorisierung noch immer ein starkes V8-Aggregat alter Schule verbaut wird, verlangen insbesondere die Vereinigten Staaten und die arabischen Märkte. So liefert BMW den 4,4-l-V8-Twinturbo mit 530 PS zu. Die britischen Ingenieure haben ihn zugunsten von Watttiefe und Neigungswinkel auf der Einlassseite modifiziert und ihm zudem eine Trockensumpfschmierung spendiert. Auch der neue ­Range Rover, versprechen die Ingenieure, stehe dem traditionell härter zupackenden Landrover Defender in der Geländefähigkeit nicht nach. Die Kraft aller Motoren wird von einer Acht-Stufen-Wandlerautomatik portioniert.

Dass die Briten dem Neuen in der fünften Generation mit Verbrennungsaggregaten eine nochmals neue modulare Längsarchitektur (MLA-Flex) geben, bevor der elektrische Range EV startet, ist den Plug-in-Hybriden und den zwei verfügbaren Radständen geschuldet. Denn erstmals kann der Range Rover auch als Siebensitzer bestellt werden. Der Einstandspreis in die neue Generation beträgt stattliche 121.200 Euro. Die Grenze nach oben ist nicht bekannt.