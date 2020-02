Rallye Monte-Carlo Historique : Der wilde Charme der jungen Alten

Andrang zum Start der Rallye Monte-Carlo Historique in Bad Homburg, am Mittwoch erwartet man die Sieger in Monaco. Bild: Francois Klein

Rauno Aaltonen und sein roter Flitzer haben eine Gemeinsamkeit: Sie sehen beide erstaunlich frisch aus. Aaltonen, der finnische Rallyefahrer, trotz seiner inzwischen 82 Jahre. Der Mini Cooper S, den er am Freitag in Bad Homburg über die Startrampe der Rallye Monte-Carlo Historique gesteuert hat, steht da, als habe man die Uhr um 50 Jahre zurückgedreht. Der rote Lack schimmert, auf dem weißen Dach des knuffigen Flitzers hat Aaltonen sein Autogramm hinterlassen. Der flotte Finne und sein schwedischer Beifahrer Hans Sylvan haben sich im britischen Rennwagen Baujahr 1968 viel vorgenommen. Am Freitag machten sie sich als eines von 30 Teams in Bad Homburg vor dem Kurhaus auf die 1000 Kilometer lange Fahrt nach Buis-les-Baronnies in der Provence, wo die Prüfungen der Rallye am Samstag starteten. Am kommenden Mittwoch treffen die Autos im Port Hercule, dem Yachthafen von Monaco, im Ziel ein.

Die 23. Auflage dieser historischen Rallye nimmt den klassischen Weg, der die „Monte“ in ihren Anfangsjahren so speziell gemacht hat. Vor dem eigentlichen Wettbewerb steht die Sternfahrt. Die „Historique“ ist eine Art Alteisenausgabe des Klassikers. An ihr dürfen nur Autos teilnehmen, die mindestens 40 Jahre alt sind. Neben „Bad Hombourg“, wie auf den im Taunus gestarteten Wagen zu lesen ist, gehen weitere Teams in Mailand, Barcelona, Monte Carlo und Reims auf die Reise zum Start der „Mutter aller Rallyes“. In Reims ist auch ein Mann dabei, der seine Premiere bei der „Historique“ wagt. Walter Röhrl, inzwischen 72 Jahre alt, geht mit Beifahrer Christian Geistdörfer in einem Porsche 911 aus den siebziger Jahren an den Monte-Start.