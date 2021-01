Prototyperprobung im BMW i4 : Einfach spitzer

Auch wenn das Wahrzeichen von BMW am Münchner Petuelring der Firmensitz in Form eines Vierzylinders ist, standen grandiose Reihensechszylinder seit Jahr und Tag als Kernkompetenz der Bayern. Doch auch in München haben sich die Zeiten geändert. Immer häufiger werden die Reihensechszylinder von Vier- oder gar Dreizylindern mit Turboaufladung sowie einer etwaigen Elektrounterstützung ersetzt. Motor vorn, Antrieb hinten, auch das war einmal. Erst kamen die Allradversionen und dann sogar die einst müde belächelten Fronttriebler. Früher als andere Hersteller hat BMW auf den Elektroantrieb gesetzt. Der i3 war vor knapp zehn Jahren ein ebenso unansehnlicher wie mutiger Entwurf, wie ein elektrisches Citymobil aussehen könnte. Doch der Erfolg des BMW i3 mochte sich nicht so recht einstellen, und auch der Hybridsportler des i8 blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Während die Konkurrenz auf Powerboliden und Supersportwagen setzte, fristete der aufgeladene Dreizylinder mit Elektroantrieb an der Vorderachse ein müdes Schattendasein unter Sportwagenfans.

Der nächste Schuss muss sitzen, und dabei setzen die plug-in-affinen Münchner auf ein Elektrodoppel, das Maßstäbe setzen soll. Neben dem iX als elektrischem Oberklasse-Crossover sind die Erwartungen besonders hoch an den i4. Er soll das künftige Zentrum der Marke mit dem weiß-blauen Rotorblatt werden. Ein Nachfahre von BMW 2002 oder dessen Nachfolger 323i. Die Zeit für Designkapriolen und technische Experimente ist angesichts des weltweiten Erfolges von Tesla vorbei. Elon Musk und insbesondere sein Mittelklassemodell will man mit dem BMW i4 angreifen. Damit das Ganze nicht ebenso teuer wie bei i3 oder i8 wird, hat man einen geschickten Spagat hingelegt. Der i4 ist kein Unikat wie der iX, der rein elektrisch den X5 ergänzen soll, sondern genau genommen ein Modell von der Verbrennerstange. Technisch ist der i4 enger denn je mit dem 4er Gran Coupé verwandt, der ebenfalls Arm in Arm mit dem 3er unterwegs ist.