Propellerauto Leyat Hélica : Frankreichs Flugzeug ohne Flügel

Vor 100 Jahren kamen in Paris Autos auf den Markt, die eine Revolution darstellten. Die Leyat Hélica trieben Propeller an. Es gibt noch ein einziges fahrbereites Original.

Ein Frühlingstag im Park Bois de Boulogne in Paris. Wo sonst Einwohner der Metropole flanieren, bahnt sich ein ungewöhnliches Spektakel an. Das Geräusch erinnert an ein tieffliegendes Flugzeug. Es kommt aber nur langsam näher. Zudem ist am Himmel nichts zu sehen. Jetzt ist auf der Straße ein Flugzeug ohne Flügel zu erkennen. Oder besser gesagt: ein Auto mit Propeller.

Wer nun glaubt, irgendwelche Spinner hätten sich mit diesem Kuriosum lediglich einen Spaß erlaubt, wird beim Näherkommen rasch eines Besseren belehrt. Der stromlinienförmige Zweisitzer mit herrlicher Patina macht mit seiner Luftschraube und dem ungekapselten Motor zwar ziemlich Lärm.