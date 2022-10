Probefahrt GTS 300 : Veni, Vidi, Vespa

Es mag so sein, dass die Italiener ihre Regierung wechseln wie andere Leute die Unterwäsche. Deswegen kann der Eindruck entstehen, es gebe keine Kontinuität im Land, alles sei ein erregtes Hin und Her. Doch lassen sich genügend Gegenbeispiele finden. Das Kolosseum in Rom etwa steht seit fast 2000 Jahren fest an ein und derselben Stelle, der Ätna gibt das Rauchen nicht auf, und auch die Vespa ist ein Vorbild an Beständigkeit.

Ja, die Vespa ganz besonders. Modellüberarbeitungen vollziehen sich in langen Zyklen, was im hektischen Rhythmus unserer Zeit eine Wohltat ist. Und es ist ganz im Sinne der Kunden, wie der Hersteller aus vielen Befragungen weiß. Die wünschen sich Verbesserungen, aber keine grundlegenden Veränderungen. Steht eine Renovierung an, pflegt Piaggio mit Behutsamkeit vorzugehen. Das ist eine Verpflichtung, die sich aus der langen Geschichte der Motorroller aus Pontedera ableitet.

Voriges Jahr wurde die Vespa 75. Das Rezept für unvergänglichen Liebreiz war schon im Frühjahr 1946 gefunden. Seither wurden mehr als 19 Millionen Stück produziert, immer mit Stahlchassis, für hiesige Märkte stets in Italien, dem Fortschritt nicht abgeneigt, aber selten Speerspitze. Was die Kundschaft beim Händler unterschreibt, ist weniger Kaufvertrag als Liebeserklärung. Obschon die Zulassungsbehörden eine Vespa als Fortbewegungsmittel einstufen, handelt es sich genau genommen um Kulturgut, weshalb dieser Artikel eigentlich ins Feuilleton gehört.

Diesmal zu weit gegangen?

Als vor Kurzem per E-Mail die Pressemitteilung zur neuen Vespa GTS eintraf, fuhr uns der Schreck in die Glieder. „Neues Design“, hieß es da, „noch eleganter, noch sicherer und noch komfortabler.“ Das klang nach radikaler Umwälzung. Waren die Entwickler diesmal zu weit gegangen?

Allem Anschein nach hatte Piaggios Presseabteilung dem elektronischen Schriftstück über die neue Vespa versehentlich zwei Bilder der alten Vespa beigefügt: kein Unterschied zu erkennen. Wir waren verwirrt. Um Klarheit zu gewinnen, wurde daher beschlossen, von Germanien aus zur Weltpräsentation in die Ewige Stadt zu reisen und eine Runde ums Kolosseum zu drehen.

So geschah es jetzt, und wir können berichten: Das Kolosseum steht noch am gewohnten Ort, und die Pressebilder waren nicht vertauscht. Die GTS sieht aus wie ihre Vorgängerin. Neues Design? Die Formen des charmanten Blechkörpers blieben unangetastet.

Perfekte Balance aus Leistung und Gewicht

Vespisti und andere Wespenkundler wissen, dass die GTS im Vergleich zur zierlicher geschnittenen Primavera die größere Karosse aufweist, somit das Oberhaupt der Familie darstellt und deswegen auch den Titel Vespone trägt. Piaggio wird sie weiterhin in zwei Hubraumklassen als 125er und 300er anbieten und das in jeweils vier Varianten. Die Menge der Veränderungen an den Motoren beläuft sich auf null.

23,8 PS und 26 Newtonmeter spendiert wie gehabt der 300 hpe mit exakt 278 Kubikzentimeter Hubraum. Der 125 i-get liefert 14 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 12 Nm zur Verfügung, hat naturgemäß mehr Mühe mit der Fahrzeugmasse (zirka 145 Kilogramm), darf dafür indes mit dem A1-Führerschein bewegt werden. Für die rund 160 Kilo wiegende Dreihunderter, mit der wir unsere 100-Kilometer-Proberunde drehten, wird der Motorradführerschein A2 benötigt. Deren Einzylinder ist ein angenehmer, sparsamer Typ, souverän im Auftreten, unaufdringlich im Geräuschverhalten, spurtstark an der Ampel und auch um Tempo 90 herum imstande, noch eine kraftvolle Zugabe zu bieten.