Probefahrt Toyota GR 86 : Nach drei Tagen ausverkauft

Seit 2015 vereint Toyota seine Motorsportaktivitäten unter dem Namen Gazoo Racing (GR). Die Rennsportabteilung zeichnet für drei Sportwagen mit Straßenzulassung verantwortlich, die das Markenimage des japanischen Massenherstellers mit emotionalen Ausrufezeichen aufwerten sollen.

Neben dem allradgetriebenen kompakten Toyota GR Yaris mit Dreizylinderaggregat und CVT-Getriebe sollen diese Aufgabe der neue 2+2-Sitzer GR 86 und der zweisitzige GR Supra übernehmen. Beide Sportwagen treiben die Hinterräder an. Den GR 86 belebt ein von Subaru entwickelter Vierzylinder-Boxermotor ohne Turbo. Und der GR Supra wird von einem aufgeladenen 3,0-Liter-Reihensechszylinder befeuert, den BMW liefert. Dem für 2022 von 2,0 Liter auf 2,4 Liter Hubraum erweiterten Boxeraggregat gönnt Gazoo Racing ein hauseigenes Einspritzsystem. Darüber hinaus wurden die Torsionssteifigkeit des Fahrzeugs erhöht und das Gewicht abgespeckt. Der neue GR Supra bekommt „nur“ ein von ZF entwickeltes Sechsgang-Handschaltgetriebe. Der Toyota GR 86 geht initial auf den Subaru BRZ zurück und wurde in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Toyota schrittweise weiterentwickelt. In seiner jetzigen Version bieten ihn Toyota und Subaru in nahezu identischem Format an.

Als Toyota GR 86 ist er für viele das am hellsten leuchtende Zertifikat für Sportlichkeit im Toyota-GR-Trio. Alle 600 für Deutschland bestimmten Einheiten waren drei Tage nach Ankündigung ausverkauft. Vielleicht auch, weil der ehrlichste der drei GR-Sportler nur bis März 2024 gebaut werden soll. Danach fällt er strengeren Abgasregularien und kon­struktiven Anforderungen an kameragestützte Sicherheitssysteme zum Opfer. Probe gefahren haben wir ihn auf der Rennstrecke und auf öffentlichen Straßen. Der tiefe Einstieg, die engen Sitzverhältnisse, das analoge Bedienkonzept, der Boxermotor, die knackige Sechsgang-Handschaltung und die nicht vorhandene akustische Zurückhaltung des 235 PS starken Raubeins fahren den Toyota GR 86 in die konzeptionelle Nähe des einstigen Honda S 2000 und heutigen Mazda MX-5.

Der tief im Vorderwagen verbaute und bis 7000 Touren drehende Boxermotor, die steife Karosseriestruktur sowie die Gewichtsverteilung von 53:47, gepaart mit einer extrem direkten Zahnstangenlenkung sind Garanten für die Kurvenwilligkeit des knapp 1400 Kilogramm leichten Flitzers.

Die knackige Schaltung mit kurzen Wegen und die direkte Gasannahme des Saugmotors halten den Fahrspaß jener Sportwagengeneration am Leben, die der vorgeschriebene Flottenverbrauch sowie der Komfortanspruch mancher Kunden nahezu vollständig vertrieben hat. Wer den GR 86 in 6,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und weiter bis zur Höchstgeschwindigkeit von 226 km/h, erfährt den Grund: Bei aller Freude am kernig jubelnden Boxergesang ist der GR 86 vor allem laut. Nicht zuletzt, weil Toyota zur Optimierung des Leistungsgewichts an Dämmung gespart hat. Zudem laufen die 18-Zöller-Michelin-Reifen geräuschvoll ab.

Dass der neue Toyota GR 86 dennoch nicht von gestern ist, demonstriert ein kleiner Strauß an Assistenzsystemen. Es wird vor vermeintlich ungewolltem Spurwechsel gewarnt, adaptive Geschwindigkeitsregelung ist ebenso an Bord wie ein Fernlichtautomat und die Warnung vor dem toten Winkel. Hilfreich ist die Querverkehr-Warnung beim Zurücksetzen. Denn wenngleich der Blick zurück konzeptbedingt gewollt ist, schränkt er das Sichtfeld durchs Heckfenster während des Rangierens ebenso konzeptbedingt ein. Der GR 86 ist (wäre) zu Preisen ab 34.000 Euro zu haben.