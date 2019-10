Probefahrt Porsche Macan Turbo : Macht sich fein aus dem Staub

Wer zu spät kommt, den belohnt der Turbo. Porsche hat den schnellsten aller Macan monatelang nicht vom Band bekommen, weil sich der Konzern mit der Zertifizierung nach den neuen Abgasstandards verhoben hatte. Nun aber ist das flinke SUV im Angebot, und die Zuffenhausener sparen nicht mit leckeren Zutaten. Wie seine vor rund einem Jahr erfrischten Geschwister hat der Turbo serienmäßig LED-Scheinwerfer, das Leuchtenband am Heck und den großen berührungsempfindlichen Bildschirm im Inneren. Dazu serviert er 440 PS, mithin 40 mehr als der Vorgänger, und der 2,9 Liter-V6-Benziner schüttet 550 Nm Drehmoment aus. Damit fällt die 100-km/h-Marke nach 4,3 Sekunden, 270 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Was sich aus den trockenen Zahlen erahnen lässt, verdichtet sich während einer ersten Testfahrt zu einer verführerischen Komposition aus Agilität, Durchzugsvermögen und Souveränität. Motor und Getriebe bilden eine meist perfekte Einheit, das straffe, aber zur Freude der Bandscheiben nicht brettharte Fahrwerk hält den Wagen sicher auf der Straße, und die Lenkung folgt präzise jedem Befehl.

Hier spiegelt sich hohe Ingenieurskunst, denn der Macan Turbo wiegt leer eher erschreckende zwei Tonnen. Erfreulich ist nicht nur die fesche Fortbewegung, sondern auch die unaufgeregte Art dieses Macan. Wer den extrovertierten Auftritt wünscht, muss zum schwächeren, aber entschiedeneren GTS greifen, der im nächsten Jahr erscheint. Der Turbo indes trägt bis auf seine vier Endrohre und den Heckspoiler nirgends auf, das Understatement steht ihm prächtig. An den Genspender Audi Q5, wenn man so will die vernünftige Alternative, erinnert nichts. Hingegen sieht er dem größeren Cayenne arg ähnlich, obgleich der viel gewaltiger gegen den Zeitgeist anfährt.

Die Verarbeitung ist pingelig, die Ergonomie bestens, die Sitze sind bequem. Geblieben sind die vielen Tasten, unter ästhetischen Gesichtspunkten suboptimal. Aber es gibt noch Menschen, die finden es gut, nicht alles über x Untermenüs in einem Bildschirm ansteuern zu müssen. Weil Porsche immer etwas weiterdenkt, ist nicht nur Energie in die Effizienz geflossen, sondern auch in ein neues Detail, mit schönen Grüßen an das Stuttgarter Neckartor. Die beschichtete Bremsscheibe hat 90 Prozent weniger Abrieb als eine vergleichbare Graugussbremse.

Geschenkt gibt es freilich nichts. Der Verbrauch wird mit 9,8 Litern angegeben, tatsächlich werden es eher 13 sein. Und der Topzuschlag von 25.000 Euro ist geeignet, aus dem Traum einen Albtraum zu machen. Der Macan Turbo beginnt mit 91.922 Euro.