Opel Grandland X Hybrid 4 : Geladen und gepfeffert

Aktualisiert am

In diesem Jahr debütieren mehrere elektrische Varianten von Opel-Modellen. Den Anfang macht das SUV Grandland, das den Zusatz Hybrid 4 trägt.

Mit Ampera und Ampera E hat Opel schon Elektro-Erfahrung gesammelt. Gleichwohl starten die Rüsselsheimer unter der Ägide von Peugeot noch einmal neu. Bis 2024 wollen sie jedes Modell auch in einer elektrifizierten Variante anbieten. In diesem Jahr debütieren der batterieelektrische Corsa, der Elektrotransporter Vivaro sowie der Mokka X. Den Anfang macht das SUV Grandland, das mit dem Zusatz Hybrid 4 als Opels erstes Plug-in-Hybrid-Modell bei den Händlern steht.

Mit einer Systemleistung von 300 PS und elektrischem Allradantrieb setzt sich der 4,48 Meter lange Hybrid an die Spitze seiner Baureihe. Die Preise beginnen mit gepfefferten 51.165 Euro. Das Antriebssystem kombiniert einen 147 kW starken 1,6-Liter-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren. Während die kleinere, 81,2 kW starke E-Maschine in die sanft schaltende Achtstufenautomatik integriert ist, überträgt der zweite Elektromotor die Kraft aus 83 kW direkt an die Hinterachse.

Unter der Rückbank des geräumigen Allradlers ist die 13,2 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie untergebracht, die bis zu 59 Kilometer elektrische Reichweite ermöglicht, nach Norm, versteht sich. Der Fahrer entscheidet, ob er im Elektro-, Hybrid-, Allrad- oder Sportmodus unterwegs ist. Gestartet wird grundsätzlich im Elektromodus.

Per E-Save-Funktion lässt sich vorab Energie speichern, um beispielsweise lokal emissionsfrei in eine Umweltzone einzufahren. Auch mittels Rekuperation lässt sich Energie gewinnen. Der 1,9 Tonnen schwere Wagen empfiehlt sich nicht nur als komfortabler Gleiter, mit 520 Newtonmeter Drehmoment steht auch schnellen Sprints und souveränen Überholmanövern nichts im Wege. Von 0 bis 100 km/h vergehen im besten Fall 6,1 Sekunden, der Vortrieb reicht bis 235 km/h. Der Kraftstoffverbrauch beträgt gemäß WLTP 1,4 Liter (32 g CO2/km).

Auf einer ersten Testfahrt zeigte der Bordcomputer 36 elektrisch zurückgelegte Kilometer plus 5,1 Liter Super je 100 Kilometer an. Je nach Ladestation ist der Akku in zwei bis sieben Stunden aufgeladen. Im April ergänzt der frontgetriebene Grandland X Hybrid für 44.190 Euro mit 180-PS-Benziner und 81,2 kW starkem Elektromotor das Angebot.