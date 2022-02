Probefahrt Opel Astra : Hessischer als gedacht

Geht eine Marke in einem Konzern auf, besteht Gefahr, dass sie dortselbst untergeht. Opel ist Kummer gewohnt und hat doch seinen Stolz nie (ganz) verloren. Nun gehören die Rüsselsheimer zu Stellantis, was niemand kennen muss, doch ein Hinweis sei gestattet: Die Kunstfirma umfasst Marken wie Peugeot, Citroën und Fiat, die Keimzelle sitzt in Frankreich. Damit wäre ein Rahmen beschrieben, der nicht auf das hindeutet, was Opel mit dem neuen Astra gelungen ist.

„Autobahnfest“ lautete ein zentrales Entwicklungsziel. Dahinter verbirgt sich mehr als Stabilität bei hohem Tempo und Standfestigkeit auf der Bremse. Das Ansinnen strahlt ab bis in die letzte Schraube, wer es ernst nimmt, baut gute Autos. Der neue Astra ist ein gutes Auto. Wir haben erste Runden mit ihm gedreht und sind schon bereit, uns festzulegen: Das ist der beste Astra aller Zeiten. Er fühlt sich dicht an, fährt handlich, seine Bedienung gibt deutlich weniger Rätsel auf als die des in der Zulassungsstatistik enteilten Konkurrenten VW Golf.