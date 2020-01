Probefahrt Smart EQ : Das elektrische Wagnis

Die letzten konventionellen Modelle sind inzwischen abverkauft, die Zukunft des Smart ist nun rein elektrisch. Die Umstellung ist gewiss ein Wagnis, waren doch von den 116.800 im vergangenen Jahr verkauften Smart – davon 46.000 in Deutschland – nur 18.400 mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet. Verkaufsprognosen für 2020 vermeidet Smart tunlichst. Am Antrieb wurde nämlich nichts verändert. Es bleibt bei einer relativ kleinen Batterie mit 17,6 kWh Fassungsvermögen, der Elektromotor leistet 60 kW (82 PS), und die Reichweite beträgt je nach Rechenmodell 130 bis 160 Kilometer. Smart glaubt, das genüge für einen Stadtwagen, zumal der Lithium-Ionen-Akku selbst an der einfachen Steckdose schon in sechs Stunden aufgeladen sei. An der Wallbox benötigt das Laden 3,5 Stunden, gegen Aufpreis ist Nachfüllen mit 22 kW in weniger als einer Stunde möglich.

Boris Schmidt

Auf der Autobahn müssen 130 km/h reichen, aber 160 Newtonmeter maximales Drehmoment vom Stand weg sorgen in der Stadt für einen flotten Antritt. Es macht Spaß, mit dem 2,69 Meter kurzen Zweisitzer durch die City zu wuseln. Der Wendekreis von knapp sieben Metern ist konkurrenzlos. Im Programm bleibt der Viertürer, der 3,49 Meter misst. Sein Basispreis von 22.600 Euro ist im Vergleich mit den 21.940 Euro für den kurzen Smart eher günstig.

Bislang bestellten ein Drittel der Kunden den Forfour. Auch das Cabrio des Fortwo bleibt, es kostet aber üppige 25.200 Euro. Das Basispreise lassen sich mit drei Linien (Passion, Pulse, Prime) und drei Ausstattungspaketen (Advanced, Premium, Exclusive) weiter nach oben treiben. Allerdings kommt noch die Prämie für Elektroautos zum Tragen.

Marktstart ist Mitte Februar. Vom alten Modelljahr unterscheidet sich der Smart durch einige Retuschen an Front und Heck, alle haben jetzt LED-Scheinwerfer. Natürlich gibt es zudem eine schlaue App mit Informationen zum individuellen Fahrzeug. Mit der Familie, Freunden und Nachbarn kann der Wagen geteilt werden, bis zu 20 Personen können mitmachen und haben Zugriff.

Gebaut werden die Zweisitzer nach wie vor in Hambach im Elsass, die Viersitzer in Novo Mesto in Slowenien. Seit dem 27. Dezember 2019 ist Smart offiziell ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Geely und Daimler. Für 2022 ist ein weiteres Modell angekündigt, das dann in China gebaut wird. Die jetzigen Modelle sollen aber noch über dieses Datum hinaus angeboten werden.