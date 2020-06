Probefahrt mit Hondas Kleinem : Hinten klappt es Jazz

Aktualisiert am

In der vierten Generation: Honda Jazz Bild: Hersteller

Im weiten Feld des Neuwagen-Angebots verstecken sich immer ein paar kleine Schätzchen, die Unerwartetes bieten, zum Beispiel der Honda Jazz. Der ist abermals renoviert worden und steht nun in vierter Generation bei den Händlern. Auf 4,04 Meter Länge – somit Kleinwagenformat – bietet der Jazz erstaunlich viel Laderaum, maximal sind es 1205 Liter. Und „Magic Seats“ hat kein anderer Hersteller: Die asymmetrisch geteilte Rückbank lässt sich nicht nur komplett flachlegen – die Fläche weicht in den Fußraum –, man kann die Sitzfläche wie beim Kinosessel senkrecht stellen und so Sperriges wie eine große Topfpflanze relativ sicher transportieren.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Doch am kleinen, hoch bauenden Honda ist nicht nur diese pfiffige Idee bemerkenswert, technisch weitaus aufwendiger und ebenfalls außergewöhnlich ist die Art des Antriebs für den Honda. Es gibt für den europäischen Markt nur diesen einen, und es hört sich ziemlich kompliziert an: Der Antrieb, der auf die Vorderräder wirkt, besteht aus zwei kompakten Elektromotoren, einem 1,5-Liter-Benziner, einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie mit rund 0,9 kWh Fassungsvermögen und einer Steuereinheit. Honda hat das System „e:HEV“ getauft, wobei HEV für Hybrid Electric Vehicle steht.

Drei Arten der Fortbewegung gibt es: rein elektrisch (maximal zwei Kilometer), semielektrisch, wenn der Benzinmotor den zweiten Elektromotor antreibt, der wiederum als Generator die Energie für den elektrischen Antriebsmotor produziert, oder eben reinen Verbrennerantrieb, wenn der Benzinmotor über eine Überbrückungskupplung direkt mit den Vorderrädern verbunden ist.

Erste Probefahrten bewiesen, dass das erstaunlich gut funktioniert, die Honda-Ingenieure haben der stufenlosen automatischen Kraftübertragung (CVT) sogar so etwas wie „Schaltpunkte“ beigebracht. Es wird zügig linear beschleunigt und nicht, wie bei vielen CVT-Lösungen üblich, mit viel Motorgejaule bei hoher Drehzahl. 109 PS sind genug für 175 km/h Spitzengeschwindigkeit, den Verbrauch gibt Honda mit 4,5 Liter Super auf 100 Kilometer an. Das Armaturenbrett ist sehr aufgeräumt, bemerkenswert sind zudem zehn Airbags. Die Karosserie fällt steifer als zuvor aus. Es gibt vier Ausstattungsvarianten, die Preise beginnen bei 22.000 Euro.