Probefahrt Mazda CX-60 : Ein Viertel gegen den Strom

Es gibt Menschen, die sich anderes wünschen als motorische Verzichtserklärungen. Sie werden demnächst bei Mazda fündig, jener stets in leichtem Schatten an eigenen Lösungen tüftelnden Marke aus Hiroshima. Auf neuer Plattform erscheint das SUV CX-60, sie beherbergt verbrennende, halb- und vollelektrische Motoren. „Da wir nicht wissen, wie schnell der Weg zum Elektroauto führt, soll der Kunde wählen können“, heißt es.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

So finden Freunde des Diesels nächstes Jahr einen Reihensechszylinder, der mit 3,3 Litern Hubraum und technischen Kniffen wie Mulden im Kolben und Kraftstoffvormischung für die Vor- und Haupteinspritzung Ausrufezeichen in Verbrauch und CO2-Ausstoß setzen will. Dem Abgasverhalten komme größerer Hubraum zugute, sagen die Entwickler. Wer schon immer wusste, dass Hubraum durch nichts zu ersetzen ist außer durch mehr Hubraum, wird hellhörig. Es folgt ein Benziner ebenfalls als Reihensechszylinder mit 3 Litern.

Der größte Anteil, die Rede ist von 75 Prozent, wird freilich vom Plug-in-Hybrid erwartet, mit dem die Reihe im Juni startet. 2000 Bestellungen von Kunden lägen schon vor, verkündet Mazda und bittet zur ersten Probefahrt. Vorwärtsdrang erfüllt ein 2,5-Liter-Vierzylinderbenziner, mit Achtgang-Automatik, Allradantrieb, 327 PS Systemleistung, 500 Nm Drehmoment und 63 Kilometern elektrischer Normreichweite.

Er ist damit der Kräftigste der Palette. Zudem lassen sich dank 2,5 Tonnen Anhängelast schwere Begleiter ziehen. Wer den soliden CX-5 gewohnt ist, stellt am neuen Topmodell auf 4,74 Meter gespannte Proportionen und eine moderne Einrichtung fest, nicht jedoch bessere Platzverhältnisse. Im CX-60 geht es erfreulich leise zu, das aufwendige Fahrwerk verhindert magenstressende Wankbewegungen in den so beliebten Kreiseln.

Wir waren in einem Vorserienfahrzeug unterwegs, das noch durch eine etwas unspezifische Lenkung auffiel und durch zweigeteilten Komfort. In rascherer Fahrt ist es souverän, langsam dringen Kanaldeckel arg trocken durch. Das neue, schmaler bauende Getriebe erlaubt eine erfreulich zen­trierte Fahrerposition. Der CX-60 ist in der Nische mittelgroßer SUV einen Blick wert, es könnte sich aber lohnen, nicht der Verlockung des Basismodells zu erliegen. Die feinsten Seiten japanischen Kunstwerks bietet erst die Spitzenversion Takumi ab 53.000 Euro.